Турция готова поддержать мирный процесс по Ирану, заявил Эрдоган

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о готовности Анкары поддержать мирный процесс по Ирану.
Стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили нападения на Иран и последующий конфликтный процесс.
Турецкий лидер также отметил важность продолжения тесного сотрудничества между Турцией и ЕС в вопросах урегулирования кризиса.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.