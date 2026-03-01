Рейтинг@Mail.ru
22:48 01.03.2026
Турция готова поддержать мирный процесс по Ирану, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о готовности Анкары поддержать мирный процесс по Ирану. РИА Новости, 01.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о готовности Анкары поддержать мирный процесс по Ирану.
Стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили нападения на Иран и последующий конфликтный процесс.
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Вчера, 21:43
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция призывает все стороны вернуться к дипломатии и переговорам и готова оказать всяческую поддержку мирному процессу", — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Турецкий лидер также отметил важность продолжения тесного сотрудничества между Турцией и ЕС в вопросах урегулирования кризиса.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Турция оценит риски при закрытии Ираном Ормузского пролива
Вчера, 12:35
 
