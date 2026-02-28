В России вырос спрос на бронирования гостиниц и отелей на 8 Марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Длинные выходные на 8 Марта подстегнули спрос среди россиян на бронирование отелей и апартаментов внутри страны - он вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости представители сервисов онлайн-бронирований.

"По данным отельных бронирований, в этом году количество заказов выросло на 57% — вероятно, это связано с тем, что в 2025-м на праздник приходилось только два выходных", - сказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Значительный рост спроса зафиксировали и в "Яндекс Путешествиях". "На мартовские праздничные дни число бронирований отелей и апартаментов выросло на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил руководитель пользовательских продуктов сервиса Михаил Островерхий.