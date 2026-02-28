https://ria.ru/20260228/spros-2077332104.html
В России вырос спрос на бронирования гостиниц и отелей на 8 Марта
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Длинные выходные на 8 Марта подстегнули спрос среди россиян на бронирование отелей и апартаментов внутри страны - он вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости представители сервисов онлайн-бронирований.
"По данным отельных бронирований, в этом году количество заказов выросло на 57% — вероятно, это связано с тем, что в 2025-м на праздник приходилось только два выходных", - сказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Значительный рост спроса зафиксировали и в "Яндекс Путешествиях". "На мартовские праздничные дни число бронирований отелей и апартаментов выросло на 50% по сравнению с прошлым годом", - отметил руководитель пользовательских продуктов сервиса Михаил Островерхий.
По его словам, лидерами по числу бронирований на поездки в праздничные дни остаются Москва
и Подмосковье
, Краснодарский край
, Санкт-Петербург
и Ленинградская область
, а также Нижегородская область
и Татарстан. Средняя стоимость ночи в этом году, по оценкам "Яндекс Путешествий", составляет 8,5 тысячи рублей.
В OneTwoTrip эти направления также вошли в топ-5. "Самым популярным городом стала Москва: праздник там проведут 23,8% россиян, уже забронировавших отели через OneTwoTrip. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (14,5%), Адлер
(3,6%), Сочи
(3,4%) и Казань
(3,1%)", - пояснила Шелехова, добавив, что средняя стоимость проживания составляет 10,7 тысячи рублей.