Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Руководство Лиги 1 по просьбе "Пари Сен-Жермен" перенесло матч команды с "Нантом", сообщается на странице футбольного чемпионата в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T15:50:00+03:00
2026-02-28T15:50:00+03:00
2026-02-28T15:53:00+03:00
футбол
спорт
париж
матвей сафонов
нант
пари сен-жермен (псж)
челси
чемпионат франции по футболу (лига 1)
париж
спорт, париж, матвей сафонов, нант, пари сен-жермен (псж), челси, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Матч "ПСЖ" против "Нанта" перенесли из-за подготовки к матчу против "Челси"