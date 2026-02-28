Рейтинг@Mail.ru
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:50 28.02.2026 (обновлено: 15:53 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/pszh-2077443975.html
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"
Руководство Лиги 1 по просьбе "Пари Сен-Жермен" перенесло матч команды с "Нантом", сообщается на странице футбольного чемпионата в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T15:50:00+03:00
2026-02-28T15:53:00+03:00
футбол
спорт
париж
матвей сафонов
нант
пари сен-жермен (псж)
челси
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_827e14c3d3341252c9e0e6b89bc54781.jpg
https://ria.ru/20260228/akron-2077432799.html
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775672444_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fc269eca4a0005e8e51e99c89285ad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, париж, матвей сафонов, нант, пари сен-жермен (псж), челси, чемпионат франции по футболу (лига 1), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Париж, Матвей Сафонов, Нант, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Челси, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Лига чемпионов УЕФА
Руководство Лиги 1 перенесло матч "Пари Сен-Жермен" с "Нантом"

Матч "ПСЖ" против "Нанта" перенесли из-за подготовки к матчу против "Челси"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководство Лиги 1 по просьбе "Пари Сен-Жермен" перенесло матч команды с "Нантом", сообщается на странице футбольного чемпионата в соцсети Х.
Изначально встреча 26-го тура должна была пройти в Париже 15 марта. 17 марта парижскому клубу предстоит сыграть дома первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Челси".
Совет директоров Лиги 1 пошел навстречу "ПСЖ" и ради наилучшей подготовки действующего победителя Лиги чемпионов перенес встречу с "Нантом" на 20 апреля.
"ПСЖ", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, с 54 очками возглавляет таблицу Лиги 1, "Нант" (17 очков) занимает предпоследнее, 17-е место.
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Акрон" обратится в ЭСК по итогам матча с "Оренбургом"
Вчера, 15:13
 
ФутболСпортПарижМатвей СафоновНантПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЧелсиЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала