Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:38 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/nkhl-2077337977.html
Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T07:38:00+03:00
2026-02-28T07:38:00+03:00
хоккей
спорт
солт-лейк-сити
михаил сергачев
клейтон келлер
барретт хэйтон
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981044145_0:290:1170:948_1920x0_80_0_0_1cd9a90230bc5714efd31d50872c4f77.jpg
https://ria.ru/20260228/khokkey-2077333994.html
солт-лейк-сити
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981044145_0:76:1170:954_1920x0_80_0_0_cbabab1bda7a59b84d5778994f57e635.jpg
1920
1920
true
спорт, солт-лейк-сити, михаил сергачев, клейтон келлер, барретт хэйтон, юта маммот, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Михаил Сергачев, Клейтон Келлер, Барретт Хэйтон, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ

"Юта" обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Соцсети клуба НХЛ "Юта"Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе "Юты" шайбы забросили Логан Кули (14-я минута), Клейтон Келлер (25), Лоусон Круз (28, 53) и Барретт Хэйтон (42). У "Миннесоты" отличились Кирилл Капризов (35) и Мэтт Болди (55).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Юта
5 : 2
Миннесота
13:23 • Логан Кули
(Джек Макбэйн, Михаил Сергачев)
24:26 • Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц)
27:49 • Лоусон Краус
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
41:19 • Барретт Хэйтон
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
52:48 • Лоусон Краус
(Шон Дурци, Джек Макбэйн)
34:03 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
54:05 • Мэттью Болди
(Владимир Тарасенко, Маркус Йоханссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Всего на счету 28-летнего Капризова 73 очка (33 гола + 40 передач) в 60 играх текущего сезона. Также его одноклубник Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Нападающий совершил 32 результативных действия (15+17) в 53 матчах. Кроме них, в составе "Уайлд" на лед выходили россияне Яков Тренин и Данила Юров, которые не отметились набранными очками.
У "Юты" Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. В активе 27-летнего защитника 41 результативное действие (9+32) в 59 играх сезона.
"Юта", набравшая 66 очков, идет четвертой в Центральном дивизионе. "Миннесота" с 80 очками занимает второе место, прервав серию из шести побед.
Вратарь Флориды Пантерз Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ
05:59
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
