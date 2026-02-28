Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе "Юты" шайбы забросили Логан Кули (14-я минута), Клейтон Келлер (25), Лоусон Круз (28, 53) и Барретт Хэйтон (42). У "Миннесоты" отличились Кирилл Капризов (35) и Мэтт Болди (55).
28 февраля 2026 • начало в 05:00
Завершен
13:23 • Логан Кули
(Джек Макбэйн, Михаил Сергачев)
24:26 • Клэйтон Келлер
27:49 • Лоусон Краус
41:19 • Барретт Хэйтон
52:48 • Лоусон Краус
(Шон Дурци, Джек Макбэйн)
34:03 • Кирилл Капризов
54:05 • Мэттью Болди
Всего на счету 28-летнего Капризова 73 очка (33 гола + 40 передач) в 60 играх текущего сезона. Также его одноклубник Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Нападающий совершил 32 результативных действия (15+17) в 53 матчах. Кроме них, в составе "Уайлд" на лед выходили россияне Яков Тренин и Данила Юров, которые не отметились набранными очками.
У "Юты" Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. В активе 27-летнего защитника 41 результативное действие (9+32) в 59 играх сезона.
"Юта", набравшая 66 очков, идет четвертой в Центральном дивизионе. "Миннесота" с 80 очками занимает второе место, прервав серию из шести побед.