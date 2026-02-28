Как мисс Россия стала жертвой криминальных разборок

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Это фото облетело весь мир: улыбающаяся 16-летняя Александра Петрова — самая молодая мисс Россия в истории конкурса. Голливуд звал, модельные агентства предлагали контракты. Казалось, впереди успех и красные дорожки.

В какой момент путь с мировых подиумов свернул в сторону, где не работают ни титулы, ни контракты?

Год, когда аплодировал мир

Для Александры Петровой 1997-й стал точкой невозврата — в лучшем смысле слова. Победа на международном конкурсе Model International среди участниц из 53 стран мгновенно проложила ей дорогу в индустрии. Финал конкурса "Мисс Вселенная" закрепил статус и подтвердил международный потенциал.

Контракт от агентства Ford Models открыл дверь в высшую лигу модельного бизнеса. Голливуд проявлял интерес к съемкам. Париж, Милан, Нью-Йорк — города, где решаются судьбы — ждали.

Интерес со стороны Ford Models сопровождался стандартными для индустрии условиями : смена имиджа, работа над параметрами, английский язык. Александра приняла вызов — короткая стрижка, поступление на факультет иностранных языков. Карьера выстраивалась стратегически и осознанно.

© Depositphotos.com / HayDmitriy Визажист за работой © Depositphotos.com / HayDmitriy Визажист за работой

В 19 лет у Петровой был редкий ресурс — право выбора. И тогда произошло событие, которое для глянца стало парадоксом. Вместо глобального маршрута — возвращение в Чебоксары. Вместо Голливуда — то, что светская Москва обсуждала с недоумением.

Красота как испытание

Александра Петрова родилась 18 сентября 1980-го в Чебоксарах. Дома ее звали Шурочкой. Воспитывали мама Валерия и бабушка Татьяна. Женское окружение сформировало характер: сдержанный, самостоятельный, без иллюзий.

Ее внешность заметили еще в детском саду. Густые каштановые волосы, редкая для возраста статность, точеные черты — та самая красота, которая не нуждается в объяснениях. Но вместе с восхищением она приносила и другое — напряжение.

Одноклассницы хладнокровно травили девушку. Учителя, не утруждая себя наблюдением, навесили удобный ярлык: эффектная — значит поверхностная.

Пока вокруг обсуждали романтические сюжеты, Александра выбирала анатомию. Мечтала стать патологоанатомом — профессия требовала точности, выдержки и внутреннего равновесия.

Неожиданный взлет

Объявление о кастинге в местный дом моды увидела мама.

Там царила непривычная для Саши атмосфера — для девушек вокруг красота не была поводом для травли. Дальше события пошли по нарастающей. Сначала — "Мисс Чебоксары". Затем — "Мисс Чувашия".

В 1996-м в Великом Новгороде она вышла на сцену конкурса "Мисс Россия". В 16 лет Петрова стала самой молодой победительницей в истории конкурса. Услышав свое имя, она расплакалась — не от счастья, а от шока.

За один вечер бывшая школьница из Чебоксар стала "самой красивой девушкой страны". Приглашения на телевидение, контракты, предложения из Голливуда. Но в 16 лет решение было прагматичным: отказ. Слишком рано.

А уже через год ее имя прозвучит на международной сцене.

Ставка на человека вне глянца

К моменту, когда конкурсы уже сделали ее узнаваемой, в родных Чебоксарах у Петровой появился другой центр притяжения.

© Fotolia / Darren Baker "Есть мужчины, красноречием превосходящие женщин, но ни один мужчина не обладает красноречием женских глаз" © Fotolia / Darren Baker "Есть мужчины, красноречием превосходящие женщин, но ни один мужчина не обладает красноречием женских глаз"

Константин Чувилин — человек из совсем иной системы координат. Старше на 13 лет. Замдиректора Центрального рынка — формально. Неформально — "смотрящий за городом", влиятельная фигура из Чапаевской ОПГ

Он действовал системно. Поддержка семьи, дорогие подарки, решенные бытовые вопросы. Для девушки, выросшей без отцовского плеча, это было очень ценно. Он предлагал ощущение защищенности здесь и сейчас.

Родные не скрывали тревоги. Модель, которой аплодировали за границей, постепенно сворачивала международные планы. После второго курса она ушла из института.

Со стороны это выглядело как отказ от карьеры. Изнутри — как ставка на личную жизнь. Чувилин, по словам близких, относился к ней не как к трофею. Он говорил о браке, о детях, о будущем.

Сентябрь 2000-го

Оставалось два дня до 20-летия Александры. Вечером 16 сентября 2000 года она возвращалась домой вместе с Константином и его знакомым Радиком Ахметовым. В подъезде их уже ждали.

Автоматные очереди в упор. Мужчины погибли сразу. Александра была тяжело ранена и еще оставалась в сознании, когда приехала скорая. Врачи пытались спасти ее несколько часов. Не успели. Вместо юбилея прошли похороны.

Уголовное дело квалифицировали как криминальную разборку. Исполнителей официально не установили. В публичной версии Петрова проходила как случайная жертва.