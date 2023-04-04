https://ria.ru/20230404/mafiya-1862730780.html

Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников

Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников - РИА Новости, 04.04.2023

Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников

В погоне за острыми ощущениями и богатством, женщины с головой окунаются в романы с мафиози. Как правило, судьбы их складываются трагично. Угрозы бандитов,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

2023-04-04T08:00

александр солоник

пабло эскобар

ореховская опг

мафия

наркотики

убийство

голливуд

греция

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В погоне за острыми ощущениями и богатством, женщины с головой окунаются в романы с мафиози. Как правило, судьбы их складываются трагично. Угрозы бандитов, арест и смерть в юном возрасте — обычный сценарий таких историй.Мария ЭнаоМария, пожалуй, самая известная женщина, связавшая свою судьбу с преступником. Ее мужем стал наркоборон Пабло Эскобар.Свадьбу пара сыграла в 1976 году. По одной из версий, невесте было всего 15 лет. На тот момент она уже была беременна их первым ребенком.Жена прощала Эскобару все: и тысячи трупов, и сотни любовниц. Когда наркобарона ликвидировали, Марии пришлось скрываться вместе с детьми. Они переезжали с места на место несколько лет. В 2018 году вдову и одного из ее сыновей арестовали за отмывание денег.Александра ПетроваВ 1996 году Александра победила в конкурсе “Мисс Россия”. После этого на нее посыпались предложения о работе – даже приглашали сниматься в Голливуде. Семья же хотела, чтобы девушка сосредоточилась на учебе.Однако на первый план Петрова поставила отношения, ради которых бросила институт. Ее избранникам стал Константин Чувилин из Чапаевской ОПГ. С ним Александра жила в роскошных условиях: большая квартира, новая Лада, дорогие наряды.Жизнь Александры оборвалась в 20-летнем возрасте. Ее вместе Чувилиным застрелили в подъезде.Светлана КотоваКотова – еще одна участница "Мисс Россия" того же года. Корона девушке не досталась, зато она завоевала множество мужских сердец. Кроме того, привлекательную блондинку заметило модельное агентство Red Stars и предложило контракт.С тех пор жизнь Светланы изменилась: фотосессии, деньги, элитные заведения. В одном из них она познакомилась с обеспеченным молодым человеком. Им оказался киллер Александр Солоник.У пары завязался бурный роман, возлюбленный носил Светлану на руках, делал дорогие подарки. Но длилось счастье не долго.Солонику пришлось бежать в Грецию от бандитов Ореховской ОПГ. Но наемные убийцы настигли его. Они задушили Солоника и Котову шнуром от утюга. Тело девушки расчленили и сложили в чемодан, который закопали в окрестностях Афин. На момент смерти ей было 22 года.Алиса ДаймондАлиса не одобряла деятельность своего мужа — гангстера Джека Легса Даймонда. Во времена сухого закона он был одним из самых известных поставщиков алкоголя в Америке. Промышлял похищениями и пытками конкурентов.Сам Джек тоже не раз оказывался мишенью бандитов. Выживать под градом пуль ему удавалось вплоть до 1931 года. В итоге Даймонда застрелили в номере отеля в Нью-Йорке.После смерти мужа Алиса затаилась и вела тихую жизнь в Бруклине. Но через два года на пороге ее квартиры появились убийцы. Считается, что ее устранили, как свидетеля преступлений супруга. Нападавших так и не нашли.Данубия РанжелСупруга бразильского наркобарона Антонио Лопеса, напротив, была активно вовлечена в дела мафии. А после ареста мужа — продолжила его дело и быстро обрела влияние в криминальных кругах.Данубию называли Черной вдовой, поскольку два ее предыдущих супруга погибли в перестрелках.Она развязала в Рио-де-Жанейро настоящую войну с конкурентами, пытаясь отбить территорию. Остановить вражду удалось только властям, которые ввели в город армейские подразделения. Поиском и задержанием Данубии занимался целый отряд из 50 офицеров. По решению суда, за решеткой ей предстоит провести почти 30 лет.

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александр солоник, пабло эскобар, ореховская опг, мафия, наркотики, убийство, голливуд, греция, афины