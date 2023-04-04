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Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников - РИА Новости, 04.04.2023
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08:00 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/mafiya-1862730780.html
Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников
Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников - РИА Новости, 04.04.2023
Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников
В погоне за острыми ощущениями и богатством, женщины с головой окунаются в романы с мафиози. Как правило, судьбы их складываются трагично. Угрозы бандитов,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:00
2023-04-04T08:00
александр солоник
пабло эскобар
ореховская опг
мафия
наркотики
убийство
голливуд
греция
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В погоне за острыми ощущениями и богатством, женщины с головой окунаются в романы с мафиози. Как правило, судьбы их складываются трагично. Угрозы бандитов, арест и смерть в юном возрасте — обычный сценарий таких историй.Мария ЭнаоМария, пожалуй, самая известная женщина, связавшая свою судьбу с преступником. Ее мужем стал наркоборон Пабло Эскобар.Свадьбу пара сыграла в 1976 году. По одной из версий, невесте было всего 15 лет. На тот момент она уже была беременна их первым ребенком.Жена прощала Эскобару все: и тысячи трупов, и сотни любовниц. Когда наркобарона ликвидировали, Марии пришлось скрываться вместе с детьми. Они переезжали с места на место несколько лет. В 2018 году вдову и одного из ее сыновей арестовали за отмывание денег.Александра ПетроваВ 1996 году Александра победила в конкурсе “Мисс Россия”. После этого на нее посыпались предложения о работе – даже приглашали сниматься в Голливуде. Семья же хотела, чтобы девушка сосредоточилась на учебе.Однако на первый план Петрова поставила отношения, ради которых бросила институт. Ее избранникам стал Константин Чувилин из Чапаевской ОПГ. С ним Александра жила в роскошных условиях: большая квартира, новая Лада, дорогие наряды.Жизнь Александры оборвалась в 20-летнем возрасте. Ее вместе Чувилиным застрелили в подъезде.Светлана КотоваКотова – еще одна участница "Мисс Россия" того же года. Корона девушке не досталась, зато она завоевала множество мужских сердец. Кроме того, привлекательную блондинку заметило модельное агентство Red Stars и предложило контракт.С тех пор жизнь Светланы изменилась: фотосессии, деньги, элитные заведения. В одном из них она познакомилась с обеспеченным молодым человеком. Им оказался киллер Александр Солоник.У пары завязался бурный роман, возлюбленный носил Светлану на руках, делал дорогие подарки. Но длилось счастье не долго.Солонику пришлось бежать в Грецию от бандитов Ореховской ОПГ. Но наемные убийцы настигли его. Они задушили Солоника и Котову шнуром от утюга. Тело девушки расчленили и сложили в чемодан, который закопали в окрестностях Афин. На момент смерти ей было 22 года.Алиса ДаймондАлиса не одобряла деятельность своего мужа — гангстера Джека Легса Даймонда. Во времена сухого закона он был одним из самых известных поставщиков алкоголя в Америке. Промышлял похищениями и пытками конкурентов.Сам Джек тоже не раз оказывался мишенью бандитов. Выживать под градом пуль ему удавалось вплоть до 1931 года. В итоге Даймонда застрелили в номере отеля в Нью-Йорке.После смерти мужа Алиса затаилась и вела тихую жизнь в Бруклине. Но через два года на пороге ее квартиры появились убийцы. Считается, что ее устранили, как свидетеля преступлений супруга. Нападавших так и не нашли.Данубия РанжелСупруга бразильского наркобарона Антонио Лопеса, напротив, была активно вовлечена в дела мафии. А после ареста мужа — продолжила его дело и быстро обрела влияние в криминальных кругах.Данубию называли Черной вдовой, поскольку два ее предыдущих супруга погибли в перестрелках.Она развязала в Рио-де-Жанейро настоящую войну с конкурентами, пытаясь отбить территорию. Остановить вражду удалось только властям, которые ввели в город армейские подразделения. Поиском и задержанием Данубии занимался целый отряд из 50 офицеров. По решению суда, за решеткой ей предстоит провести почти 30 лет.
голливуд
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александр солоник, пабло эскобар, ореховская опг, мафия, наркотики, убийство, голливуд, греция, афины
Александр Солоник, Пабло Эскобар, Ореховская ОПГ, мафия, Наркотики, Убийство, Голливуд, Греция, Афины

Тело в чемодане: как сложились судьбы женщин известных преступников

© AP Photo / El TiempoПабло Эскобар, его жена Мария Энао и их сын Хуан Пабло посещают футбольный матч в Боготе, Колумбия
Пабло Эскобар, его жена Мария Энао и их сын Хуан Пабло посещают футбольный матч в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / El Tiempo
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В погоне за острыми ощущениями и богатством, женщины с головой окунаются в романы с мафиози. Как правило, судьбы их складываются трагично. Угрозы бандитов, арест и смерть в юном возрасте — обычный сценарий таких историй.

Мария Энао

Мария, пожалуй, самая известная женщина, связавшая свою судьбу с преступником. Ее мужем стал наркоборон Пабло Эскобар.
Свадьбу пара сыграла в 1976 году. По одной из версий, невесте было всего 15 лет. На тот момент она уже была беременна их первым ребенком.
© AP PhotoПабло Эскобар
Пабло Эскобар - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo
Пабло Эскобар
Жена прощала Эскобару все: и тысячи трупов, и сотни любовниц. Когда наркобарона ликвидировали, Марии пришлось скрываться вместе с детьми. Они переезжали с места на место несколько лет. В 2018 году вдову и одного из ее сыновей арестовали за отмывание денег.

Александра Петрова

В 1996 году Александра победила в конкурсе “Мисс Россия”. После этого на нее посыпались предложения о работе – даже приглашали сниматься в Голливуде. Семья же хотела, чтобы девушка сосредоточилась на учебе.
© Фото : Предоставлено организаторами конкурса "Мисс Россия"Александра Петрова (Мисс Россия 1996)
Александра Петрова (Мисс Россия 1996) - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : Предоставлено организаторами конкурса "Мисс Россия"
Александра Петрова (Мисс Россия 1996)
Однако на первый план Петрова поставила отношения, ради которых бросила институт. Ее избранникам стал Константин Чувилин из Чапаевской ОПГ. С ним Александра жила в роскошных условиях: большая квартира, новая Лада, дорогие наряды.
Жизнь Александры оборвалась в 20-летнем возрасте. Ее вместе Чувилиным застрелили в подъезде.

Светлана Котова

Котова – еще одна участница "Мисс Россия" того же года. Корона девушке не досталась, зато она завоевала множество мужских сердец. Кроме того, привлекательную блондинку заметило модельное агентство Red Stars и предложило контракт.
С тех пор жизнь Светланы изменилась: фотосессии, деньги, элитные заведения. В одном из них она познакомилась с обеспеченным молодым человеком. Им оказался киллер Александр Солоник.
Александр Солоник
Александр Солоник
Александр Солоник
У пары завязался бурный роман, возлюбленный носил Светлану на руках, делал дорогие подарки. Но длилось счастье не долго.
Солонику пришлось бежать в Грецию от бандитов Ореховской ОПГ. Но наемные убийцы настигли его. Они задушили Солоника и Котову шнуром от утюга. Тело девушки расчленили и сложили в чемодан, который закопали в окрестностях Афин. На момент смерти ей было 22 года.

Алиса Даймонд

Алиса не одобряла деятельность своего мужа — гангстера Джека Легса Даймонда. Во времена сухого закона он был одним из самых известных поставщиков алкоголя в Америке. Промышлял похищениями и пытками конкурентов.
© AP PhotoДжек "Легс" Даймонд на судебном заседании
Джек Легс Даймонд на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo
Джек "Легс" Даймонд на судебном заседании
Сам Джек тоже не раз оказывался мишенью бандитов. Выживать под градом пуль ему удавалось вплоть до 1931 года. В итоге Даймонда застрелили в номере отеля в Нью-Йорке.
После смерти мужа Алиса затаилась и вела тихую жизнь в Бруклине. Но через два года на пороге ее квартиры появились убийцы. Считается, что ее устранили, как свидетеля преступлений супруга. Нападавших так и не нашли.

Данубия Ранжел

Супруга бразильского наркобарона Антонио Лопеса, напротив, была активно вовлечена в дела мафии. А после ареста мужа — продолжила его дело и быстро обрела влияние в криминальных кругах.
© AP Photo / Felipe DanaАнтонио Лопес во время ареста возле штаб-квартиры федеральной полиции в Рио-де-Жанейро
Антонио Лопес во время ареста возле штаб-квартиры федеральной полиции в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Антонио Лопес во время ареста возле штаб-квартиры федеральной полиции в Рио-де-Жанейро
Данубию называли Черной вдовой, поскольку два ее предыдущих супруга погибли в перестрелках.
Она развязала в Рио-де-Жанейро настоящую войну с конкурентами, пытаясь отбить территорию. Остановить вражду удалось только властям, которые ввели в город армейские подразделения. Поиском и задержанием Данубии занимался целый отряд из 50 офицеров. По решению суда, за решеткой ей предстоит провести почти 30 лет.
 
Александр СолоникПабло ЭскобарОреховская ОПГмафияНаркотикиУбийствоГолливудГрецияАфины
 
 
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