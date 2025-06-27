https://ria.ru/20250627/lyubov-2025839053.html

Финал был предсказуемым: Мисс Россия предпочла бандита Голливуду

Финал был предсказуемым: Мисс Россия предпочла бандита Голливуду - РИА Новости, 27.06.2025

Финал был предсказуемым: Мисс Россия предпочла бандита Голливуду

История Александры Петровой началась как сказка: от травли в школе до короны "Мисс Россия", от провинциального городка до предложений Голливуда. Но сказки, как... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:55:00+03:00

2025-06-27T18:55:00+03:00

2025-06-27T18:55:00+03:00

россия

чебоксары

голливуд

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. История Александры Петровой началась как сказка: от травли в школе до короны "Мисс Россия", от провинциального городка до предложений Голливуда. Но сказки, как известно, не всегда заканчиваются хеппи-эндом. Что заставило королеву красоты отказаться от мечты миллионов девушек? И какую цену пришлось заплатить за это решение?Проклятие красотыСаша Петрова родилась в обычной чебоксарской семье 18 сентября 1980 года. Дома ее называли ласково — Шурочка. Воспитывали девочку мама Валерия и бабушка Татьяна — мужского плеча в семье не было. Уже в детском саду стало ясно: эта девочка не такая, как все. Красота, роскошная каштановая грива, высокий рост и стройная фигура выделяли ее среди сверстниц. Но вместо радости природные данные приносили одни проблемы.Одноклассницы травили методично и жестоко. Учителя заранее решили: красивая значит глупая. Пока сверстницы грезили о принцах, она планировала изучать анатомию. Александра мечтала стать патологоанатомом. Работать с мертвыми казалось ей спокойнее, чем терпеть зависть живых.Неожиданная коронаСлучай изменил все. Мама увидела объявление о кастинге в дом моды и решила: "А что если?" Саша согласилась скорее от скуки, чем от амбиций. Впервые в жизни она оказалась среди девушек, которые не считали ее внешность личным оскорблением.Конкурс "Мисс Чебоксары" выиграла играючи, затем была "Мисс Чувашия". Корона "Мисс Россия" в 1996 году в Великом Новгороде стала сюрпризом даже для нее самой. Когда на церемонии награждения произнесли ее имя, Саша даже расплакалась от неожиданности. В 16 лет она стала самой молодой победительницей в истории конкурса.Одним вечером Саша Петрова превратилась из затравленной школьницы в самую желанную девушку страны. Фотографы выстраивались в очередь, телеканалы приглашали на шоу, модельные агентства засыпали предложениями.Мир у ногГод 1997-й стал триумфальным. Международный конкурс "Model International" — первое место среди красавиц из 53 стран. "Мисс Вселенная" — вышла в финал. Агентство "Форд" прислало контракт, который мог сделать ее мировой звездой.Голливуд манил съемками. Европейские столицы ждали фотосессий. 19-летняя Александра могла выбирать — Париж, Милан, Нью-Йорк. У ее ног лежал мир, о котором миллионы девушек могли только мечтать.И тут произошло немыслимое. Вместо того чтобы покорять планету, модель решила... остаться в Чебоксарах. Рядом с мужчиной, которого вся приличная Россия сочла бы неподходящей партией.Выбор, который никто не понялКонстантин Чувилин — местный криминальный авторитет, старше Саши на 13 лет. Заместитель директора центрального рынка, что в переводе с лихих девяностых означало "смотрящий за городом". Человек, которого боялись конкуренты и уважали бандиты.Поначалу красавица отвергала ухаживания. Слишком разные миры — подиумы и криминальные разборки. Он настаивал. Дарил дорогие подарки, помогал семье, окружал заботой, которой Саша была лишена всю жизнь.Для девушки из простой семьи, которая всю жизнь жила скромно, такое внимание стало откровением. Деньги и власть Чувилина давали ощущение стабильности, которого ей так не хватало в детстве.Родные не понимали выбор Саши. Красавица, которой рукоплескал весь мир, променяла блестящее будущее на отношения с "плохим парнем".Любовь сильнееРешение бросить все ради криминального авторитета шокировало даже близких. Александра оставила институт после второго курса, отказалась от голливудских контрактов, проигнорировала предложения лучших модельных агентств мира."Александра не стала бы встречаться с грубым и невоспитанным человеком", — пытались хоть как-то оправдать родственники выбор девушки.Чувилин, в свою очередь, тоже испытывал настоящие чувства. Планировал жениться на красавице, мечтал о детях. Для него Саша была не трофеем, а настоящей любовью.Предсказуемый финалВ криминальном мире свои правила. Чувилин контролировал бизнес в Чебоксарах, "крышевал" предприятия, был влиятельной фигурой в местной Чапаевской ОПГ. Такие люди всегда живут под прицелом.За два дня до Сашиного 20-летия, 16 сентября 2000 года, девушка вместе с Константином и его другом Радиком Ахметовым возвращались домой. В подъезде дома их ждали киллеры с автоматическим оружием.Несколько очередей в упор. Мужчины умерли мгновенно. Саша, истекая кровью, еще дышала, когда приехала скорая и полиция. Врачи боролись за ее жизнь, но было поздно. Вместо празднования дня рождения семья собралась на похоронах.Убийц не нашли. Дело закрыли как "криминальную разборку". Официальная версия — модель стала случайной жертвой. Александру и Константина похоронили рядом на чебоксарском кладбище.

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чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чебоксары, голливуд