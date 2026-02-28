Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
Футбол
 
20:26 28.02.2026
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/alaev-2077507079.html
2026
Новости
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"

"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и одержал третью победу подряд в АПЛ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 5:2 в пользу "красных", у которых отличились Юго Экитике (5-я минута), Вирджил ван Дейк (24), Алексис Макаллистер (43) и Коди Гакпо (70). В составе гостей голы забили Томаш Соучек (49) и Валентин Кастельянос (75), на 82-й минуте защитник команды Аксель Дисаси срезал мяч в собственные ворота.
"Ливерпуль" выиграл третий матч подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и с 48 очками занимает пятое место в таблице. "Вест Хэм" (25 очков) идет в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
В других матчах дня "Брентфорд" обыграл на выезде "Бёрнли" (4:3), позволив сопернику по ходу встречи отыграть отставание в три мяча, "Эвертон" в гостях победил "Ньюкасл Юнайтед" (3:2).
