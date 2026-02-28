https://ria.ru/20260228/liverpul-2077510930.html
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T20:26:00+03:00
2026-02-28T20:26:00+03:00
2026-02-28T20:26:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
алексис макаллистер
брентфорд
вест хэм (до 21 года)
ливерпуль
коди гакпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772601768_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0a69d931831a7fe5d51f675d1508b3fd.jpg
https://ria.ru/20260228/alaev-2077507079.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772601768_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e9860e0118f694cc5e8267d24115e4c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, английская премьер-лига (апл), алексис макаллистер, брентфорд, вест хэм (до 21 года), ливерпуль, коди гакпо, вирджил ван дейк
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Алексис Макаллистер, Брентфорд, Вест Хэм (до 21 года), Ливерпуль, Коди Гакпо, Вирджил ван Дейк
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" и одержал третью победу подряд в АПЛ