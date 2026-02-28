https://ria.ru/20260228/io-2077514087.html
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков сообщил, что Алексей Жамнов сохраняет пост главного тренера хоккейной команды и РИА Новости Спорт, 28.02.2026
