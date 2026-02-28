Рейтинг@Mail.ru
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков
Хоккей
 
20:44 28.02.2026
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков сообщил, что Алексей Жамнов сохраняет пост главного тренера хоккейной команды
Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков

Барков: Жамнов продолжает работу с командой, он проходит реабилитацию

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков сообщил, что Алексей Жамнов сохраняет пост главного тренера хоккейной команды и продолжает работу с клубом, но на данный момент проходит реабилитацию в рамках лечения.
29 января "Спартак" объявил, что Жамнов по медицинским показаниям пропустит несколько матчей. Роль исполняющего обязанности главного тренера была передана Баркову.
"Наше взаимодействие обязательно проходит. Алексей Юрьевич знает все, что происходит в команде. Делает свои наставления, держит руку на пульсе. Сейчас он проходит реабилитацию. Как он ее завершит, так сразу вернется на тренерский мостик", - сказал Барков журналистам.
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в КХЛ
Хоккей
 
