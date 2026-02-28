Жамнов продолжает работу с командой, сообщил Барков

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков сообщил, что Алексей Жамнов сохраняет пост главного тренера хоккейной команды и продолжает работу с клубом, но на данный момент проходит реабилитацию в рамках лечения.