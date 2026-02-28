Эпштейн через знакомую покупал препарат от угрей для сожительницы

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн давал указание одной из знакомых оплатить его приехавшей из Белоруссии сожительнице Карине Шуляк препарат для лечения угрей, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

"Сью, дай ей денег на "Аккутан", - говорится в письме Эпштейна от октября 2011 года.

Адресат в письме вымаран цензурой. Ранее западные СМИ писали о знакомой Эпштейна Сьюзан Хэмблин, которая якобы угрожала одной из жертв педофила убить всю ее семью, если та расскажет о насилии со стороны финансиста.

Рецептурный препарат "Аккутан", основным действующим веществом которого является изотретиноин, предназначен для лечения тяжелых форм акне. Он может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе депрессии и психозы, а также выкидыши и нарушения развития плода при применении у беременных или планирующих беременность.