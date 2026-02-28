Названы регионы России с наибольшим потреблением электричества за январь

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жители Москвы, Московской, Тюменской и Иркутской областей потребили в январе этого года больше всего электроэнергии среди всех регионов России, рассказали РИА Новости в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС").