Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе"

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Фултонская речь английского политика, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля остается пророческой, Европа так и настроена против России и измениться это может через несколько десятилетий, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в преддверии годовщины речи.
"Ничего по большому счету не изменилось. Они как были настроены против нас, так и остаются. Его слова оказались пророческими: нарастающее противостояние, о котором говорил Черчилль, сохраняется в настоящее время. Сменяются люди, сменяются поколения, но отношение Запада к России неизменно. Я полагаю, что так будет еще несколько десятилетий", - сказал Гусев.
Он добавил, что к западным странам когда-нибудь должно прийти осознание, что победить Россию невозможно.
"Но они этого не понимают. Черчилль этого не понимал, последующие премьер-министры Британии этого не понимали, президенты США этого не понимали. Только отдельные политики в Европе понимают", - отметил эксперт.
По мнению Гусева, с момента знаменитой речи Черчилля в 1946 году мир стал в значительной степени взрывоопасным как с точки зрения изменений в системе международных отношений, так и с точки зрения поведения стран Запада – Великобритании и США.
