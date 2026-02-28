Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе" - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/ekspert-2077357523.html
Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе"
Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе" - РИА Новости, 28.02.2026
Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе"
Фултонская речь английского политика, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля остается пророческой, Европа так и настроена против России и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:12:00+03:00
2026-02-28T10:12:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
уинстон черчилль
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841646329_41:55:1636:952_1920x0_80_0_0_46f368f72c7e106a04d197d78b762229.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076765737.html
https://ria.ru/20260228/tramp-2077272085.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841646329_32:0:1648:1212_1920x0_80_0_0_43e09d6139453387b940a7ac8f5d47c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великобритания, уинстон черчилль, российская академия наук
В мире, Россия, США, Великобритания, Уинстон Черчилль, Российская академия наук
Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе"

Гусев: фултонская речь Черчилля стала пророческой для антироссийской Европы

© AP PhotoФултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года
Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
Фултонская речь Уинстона Черчилля. 5 марта 1946 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Фултонская речь английского политика, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля остается пророческой, Европа так и настроена против России и измениться это может через несколько десятилетий, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в преддверии годовщины речи.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, которую он произнес в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00
"Ничего по большому счету не изменилось. Они как были настроены против нас, так и остаются. Его слова оказались пророческими: нарастающее противостояние, о котором говорил Черчилль, сохраняется в настоящее время. Сменяются люди, сменяются поколения, но отношение Запада к России неизменно. Я полагаю, что так будет еще несколько десятилетий", - сказал Гусев.
Он добавил, что к западным странам когда-нибудь должно прийти осознание, что победить Россию невозможно.
"Но они этого не понимают. Черчилль этого не понимал, последующие премьер-министры Британии этого не понимали, президенты США этого не понимали. Только отдельные политики в Европе понимают", - отметил эксперт.
По мнению Гусева, с момента знаменитой речи Черчилля в 1946 году мир стал в значительной степени взрывоопасным как с точки зрения изменений в системе международных отношений, так и с точки зрения поведения стран Запада – Великобритании и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трампу предложили признать ядерную реальность
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАВеликобританияУинстон ЧерчилльРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала