Политолог оценил слова Черчилля о "железном занавесе"

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Фултонская речь английского политика, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля остается пророческой, Европа так и настроена против России и измениться это может через несколько десятилетий, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в преддверии годовщины речи.