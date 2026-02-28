Рейтинг@Mail.ru
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
19:55 28.02.2026
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ
спорт, александр алаев, каспийск
Футбол, Спорт, Александр Алаев, Каспийск
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что проведение матча 19-го тура чемпионата страны по футболу между махачкалинским "Динамо" и казанским "Рубином" находится под вопросом.
Ранее оба клуба сообщили, что начало встречи перенесено с 19:30 на 20:00 мск из-за снегопада в Каспийске.
"Пятый матч тура под вопросом. Решение о проведении будет принято судьей. Пока решено перенести начало на полчаса", - заявил Алаев.
"Динамо" с 15 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ, "Рубин" (23 очка) идет седьмым.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Махачкала
2 : 1
Рубин
25‎’‎ • Гамид Агаларов (П)
90‎’‎ • Хазем Мастури (П)
35‎’‎ • Дардан Шабанхаджай
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАлександр АлаевКаспийск
 
