https://ria.ru/20260228/alaev-2077504806.html
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил журналистам, что проведение матча 19-го тура чемпионата страны по футболу между махачкалинским... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T19:55:00+03:00
2026-02-28T19:55:00+03:00
2026-02-28T19:55:00+03:00
футбол
спорт
александр алаев
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7cd624fabf43736f90533d1082b9a80.jpg
каспийск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021443717_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5cdc9632cac3e7b70984419db61e85aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр алаев, каспийск
Футбол, Спорт, Александр Алаев, Каспийск
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ
Глава РПЛ Алаев: матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом