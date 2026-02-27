Раскрыто, какие туры выбирают россияне на 8 марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские туристы на предстоящие в марте длинные выходные выбирают короткие сити-туры как по России, так и за рубежом, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.