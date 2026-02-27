Рейтинг@Mail.ru
Сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ
Футбол
 
16:26 27.02.2026
Сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ
2026-02-27T16:26:00+03:00
2026-02-27T16:26:00+03:00
футбол
ирина волк
происшествия
торпедо (москва)
спорт
Новости
ирина волк, происшествия, торпедо (москва), спорт
Футбол, Ирина Волк, Происшествия, Торпедо (Москва), Спорт
© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"Футболисты "Торпедо"
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"
Футболисты "Торпедо". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На результаты 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ повлиял сговор с судьями, обвинения предъявлены 13 футбольным арбитрам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб "Торпедо Москва", - написала она на платформе Мax.
Отмечается, что ранее директору АО ФК "Торпедо Москва" Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях по статье 184 УК РФ об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.
"В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов РФ. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям. В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ", - рассказала Волк.
В настоящее время арбитры находятся под подпиской о невыезде.
Подчеркивается, что санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
ФутболИрина ВолкПроисшествияТорпедо (Москва)Спорт
 
