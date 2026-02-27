https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077124766.html
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:12:00+03:00
футбол
спорт
россия
мали
санкт-петербург
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047628997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92d8a63b7661963f367bc6b4448ea165.jpg
https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077082815.html
россия
мали
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047628997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5f76bc7d8e6237312bfd6f8564802c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, мали, санкт-петербург, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС)
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали 31 марта