Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:03 27.02.2026 (обновлено: 13:12 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077124766.html
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:12:00+03:00
футбол
спорт
россия
мали
санкт-петербург
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047628997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_92d8a63b7661963f367bc6b4448ea165.jpg
https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077082815.html
россия
мали
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047628997_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5f76bc7d8e6237312bfd6f8564802c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, мали, санкт-петербург, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС)
Сборная России по футболу сыграет против команды Мали

Сборная России по футболу сыграет против команды Мали 31 марта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСборная России по футболу
Сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сборная России по футболу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Мали, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00. О старте продажи билетов будет объявлено позднее.
На Кубке африканских наций 2025 года малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Большинство футболистов национальной команды выступают в зарубежных чемпионатах, включая Францию, Италию, Англию и Турцию.
Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда потеряла три позиции после ноябрьских товарищеских матчей, в которых подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с перуанцами (1:1), а также уступили чилийцам (0:2).
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
Вчера, 11:02
 
ФутболСпортРоссияМалиСанкт-ПетербургВалерий КарпинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала