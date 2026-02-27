Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил РИА Новости, что в фигурном катании необходимо обсуждать работу судей, иначе у арбитров будут развязаны руки.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы Международного союза конькобежцев (ISU), в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.
"На меня это не распространяется, так как я не являюсь ни официальным лицом, ни тренером, ни спортсменом уже давно. Мне комментировать судейство в СМИ вряд ли кто-то может запретить. Мне непонятно, как будут определять, было ли высказывание спортсмена или тренера вопросом, недоумением, возмущением или критикой. Например, спортсмену поставят недокрут, а он на повторе увидит, что прыжок чистый, и заявит об этом. Будет ли это критикой?" - сказал Траньков.
"Если же речь идет о некорректных высказываниях, то в идее защитить от них судей ничего плохого не вижу. Но все равно мне непонятно, как это будет работать. Не уверен, что федерации согласятся с этим нововведением. Очень странно запрещать обсуждение судейства в виде спорта, где человеческий фактор - его неотъемлемая часть. У нас нет секунд или расстояний, у нас есть судьи. И обсуждать их работу, как мне кажется, вполне легитимно и нужно. Иначе у арбитров будут развязаны руки, а их решения зачастую влияют на судьбы людей. Судьи должны быть готовы к тому, что их работу будут обсуждать и критиковать", - добавил собеседник агентства.
ISU ввел нынешнюю систему судейства после скандала в парном катании на Олимпиаде 2002 года, параллельно приняв ряд мер по защите судей от внешнего воздействия. "ISU, видимо, выбирает такой путь. Раньше флаги, обозначающие национальную принадлежность, были у арбитров, сейчас их заменили на значки ISU. Но все равно все знают, из какой страны каждый арбитр, и это обсуждается в прессе. Все знают, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов у меня в 2022 году не выиграли Олимпиаду просто потому, что в бригаде не было российского судьи", - заключил Траньков.