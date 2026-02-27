Рейтинг@Mail.ru
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:46 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rabota-2077216732.html
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил РИА Новости, что в фигурном катании необходимо обсуждать работу судей, иначе у арбитров будут развязаны... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T16:46:00+03:00
2026-02-27T16:46:00+03:00
фигурное катание
спорт
евгения тарасова (фигурное катание)
владимир морозов (фигурное катание)
международный союз конькобежцев (isu)
максим траньков
владимир морозов (плавание)
спорт, евгения тарасова (фигурное катание), владимир морозов (фигурное катание), международный союз конькобежцев (isu), максим траньков
Фигурное катание, Спорт, Евгения Тарасова (фигурное катание), Владимир Морозов (фигурное катание), Международный союз конькобежцев (ISU), Максим Траньков
Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании

Траньков: надо обсуждать работу судей, иначе у них будут развязаны руки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Траньков
Максим Траньков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Максим Траньков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил РИА Новости, что в фигурном катании необходимо обсуждать работу судей, иначе у арбитров будут развязаны руки.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы Международного союза конькобежцев (ISU), в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров. Правила должны вступить в силу со следующего сезона, если две трети международных федераций не проголосуют против.
Михаил Шайдоров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
Вчера, 16:03
"На меня это не распространяется, так как я не являюсь ни официальным лицом, ни тренером, ни спортсменом уже давно. Мне комментировать судейство в СМИ вряд ли кто-то может запретить. Мне непонятно, как будут определять, было ли высказывание спортсмена или тренера вопросом, недоумением, возмущением или критикой. Например, спортсмену поставят недокрут, а он на повторе увидит, что прыжок чистый, и заявит об этом. Будет ли это критикой?" - сказал Траньков.
"Если же речь идет о некорректных высказываниях, то в идее защитить от них судей ничего плохого не вижу. Но все равно мне непонятно, как это будет работать. Не уверен, что федерации согласятся с этим нововведением. Очень странно запрещать обсуждение судейства в виде спорта, где человеческий фактор - его неотъемлемая часть. У нас нет секунд или расстояний, у нас есть судьи. И обсуждать их работу, как мне кажется, вполне легитимно и нужно. Иначе у арбитров будут развязаны руки, а их решения зачастую влияют на судьбы людей. Судьи должны быть готовы к тому, что их работу будут обсуждать и критиковать", - добавил собеседник агентства.
ISU ввел нынешнюю систему судейства после скандала в парном катании на Олимпиаде 2002 года, параллельно приняв ряд мер по защите судей от внешнего воздействия. "ISU, видимо, выбирает такой путь. Раньше флаги, обозначающие национальную принадлежность, были у арбитров, сейчас их заменили на значки ISU. Но все равно все знают, из какой страны каждый арбитр, и это обсуждается в прессе. Все знают, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов у меня в 2022 году не выиграли Олимпиаду просто потому, что в бригаде не было российского судьи", - заключил Траньков.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Мишин рассказал, чем зарубежные фигуристы отличаются от российских
Вчера, 15:46
 
