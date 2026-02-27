Траньков объяснил, почему нужно обсуждать работу судей в фигурном катании

"Если же речь идет о некорректных высказываниях, то в идее защитить от них судей ничего плохого не вижу. Но все равно мне непонятно, как это будет работать. Не уверен, что федерации согласятся с этим нововведением. Очень странно запрещать обсуждение судейства в виде спорта, где человеческий фактор - его неотъемлемая часть. У нас нет секунд или расстояний, у нас есть судьи. И обсуждать их работу, как мне кажется, вполне легитимно и нужно. Иначе у арбитров будут развязаны руки, а их решения зачастую влияют на судьбы людей. Судьи должны быть готовы к тому, что их работу будут обсуждать и критиковать", - добавил собеседник агентства.