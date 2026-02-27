Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/prichiny-2077044282.html
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана - РИА Новости, 27.02.2026
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал с подельниками обстоятельства жизни топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, которые могли привести... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:34:00+03:00
2026-02-27T07:34:00+03:00
манхэттен
казахстан
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_65f3090a0d362a70014bdd39c10d017e.jpg
https://ria.ru/20260227/epshteyn-2077036112.html
https://ria.ru/20260227/pokazaniya-2077032357.html
https://ria.ru/20260226/ssha-2076947370.html
манхэттен
казахстан
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5482e96eedae2e6c06b76f39269d62a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
манхэттен, казахстан, нью-йорк (город), джеффри эпштейн
Манхэттен, Казахстан, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн
Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана

РИА Новости: Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене модели Коршуновой

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал с подельниками обстоятельства жизни топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, которые могли привести к ее трагической смерти на Манхэттене в 2008 году, следует из файлов, изученных РИА Новости.
Руслана Коршунова - модель из Казахстана, за длинные волосы получившая прозвище "русская Рапунцель". Пик карьеры Коршуновой пришелся на 2008 год, тогда она принимала участие в рекламных кампаниях ведущих западных брендов. Летом 2008 года, за четыре дня до 21-летия, Коршунова выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене. Звучали разные версии ее гибели, однако обвинений никому предъявлено не было. Некоторые СМИ писали о сложной личной жизни Коршуновой и ее причастности к сектам. Кроме того, западные СМИ обнаружили, что в возрасте 18 лет Коршунова посещала "остров Эпштейна".
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: глава МО Британии приказал искать следы Эпштейна на базах ВВС
Вчера, 04:18
В файлах Эпштейна имя Коршуновой впервые появляется в декабре 2009 года - его подельник Рамси Элкхоли предложил финансисту встречу с несколькими моделями, в том числе некой Региной. Элкхоли отмечает, что у Регины есть парень, с которым она может приехать на встречу, так что стоит подумать, нужна ли такая встреча.
"Парень Регины - тот же, что и бывший парень Русланы (Коршуновой - ред.). Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать", - написал Элкхоли.
В следующий раз Элкхоли пишет о парне уже в негативном ключе - в письме от 1 января 2011 года Элкхоли рассказывает Эпштейну, что тот избил Регину на глазах у людей, украл телефон, угрожал сообщить в полицию, что юная модель употребляет наркотики.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Клинтон заявила, что не даст публичные показания по делу Эпштейна
Вчера, 02:39
"Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану (Коршунову - ред.)?", - уточнил Эпштейн. Элкхоли подтвердил, что именно тот.
Через несколько дней, 10 января 2011 года, Элкхоли написал Регине, что больше не будет с ней сотрудничать в качестве модельного агента из опасения, что она закончит так же плохо, как Руслана Коршунова.
"Разрыв наших деловых отношений, с моей точки зрения, можно рассматривать как окончательное разрешение трагических событий, связанных со смертью Русланы Коршуновой. На самом деле, после многочисленных сообщений о вашем употреблении наркотиков и жестоком поведении в ваших отношениях с Марком Камински я вижу возможность возникновения еще одной трагической ситуации", - написал Элкхоли.
О причинах смерти Коршуновой также высказывался сам Эпштейн в переписке от 2010 года. Финансист в письме адресату, имя которого замазано, написал, что "Руслана умерла главным образом по вине своих бойфрендов".
Рамси Элкхоли (Ramsey Elkholy) - известный антрополог, предприниматель, музыкант и писатель из Нью-Йорка, основатель музыкальной группы Monotronic и "партнер" Эпштейна по кастингу моделей. В файлах финансиста Элкхоли упоминается 2203 раза, они откровенно обсуждали с Эпштейном возможные покупки модельных агентств, журналов мод и организацию конкурсов красоты. Это, по замыслу вербовщиков, давало возможность знакомиться с большим количеством малообеспеченных и амбициозных девушек и легально привозить их в США по визам моделей.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Эпштейн обсуждал инвестиции в британский аэропорт "Станстед"
26 февраля, 17:38
 
МанхэттенКазахстанНью-Йорк (город)Джеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала