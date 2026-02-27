Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхеттене топ-модели из Казахстана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал с подельниками обстоятельства жизни топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, которые могли привести к ее трагической смерти на Манхэттене в 2008 году, следует из файлов, изученных РИА Новости.

Руслана Коршунова - модель из Казахстана , за длинные волосы получившая прозвище "русская Рапунцель". Пик карьеры Коршуновой пришелся на 2008 год, тогда она принимала участие в рекламных кампаниях ведущих западных брендов. Летом 2008 года, за четыре дня до 21-летия, Коршунова выпала из окна квартиры на девятом этаже на Манхэттене . Звучали разные версии ее гибели, однако обвинений никому предъявлено не было. Некоторые СМИ писали о сложной личной жизни Коршуновой и ее причастности к сектам. Кроме того, западные СМИ обнаружили, что в возрасте 18 лет Коршунова посещала "остров Эпштейна".

В файлах Эпштейна имя Коршуновой впервые появляется в декабре 2009 года - его подельник Рамси Элкхоли предложил финансисту встречу с несколькими моделями, в том числе некой Региной. Элкхоли отмечает, что у Регины есть парень, с которым она может приехать на встречу, так что стоит подумать, нужна ли такая встреча.

"Парень Регины - тот же, что и бывший парень Русланы (Коршуновой - ред.). Я познакомился с ним, когда Руслана умерла, он всегда был рядом, ездил в полицию, предлагал помощь, утешал мать", - написал Элкхоли.

В следующий раз Элкхоли пишет о парне уже в негативном ключе - в письме от 1 января 2011 года Элкхоли рассказывает Эпштейну, что тот избил Регину на глазах у людей, украл телефон, угрожал сообщить в полицию, что юная модель употребляет наркотики.

"Разве это не тот же самый парень, который избил Руслану (Коршунову - ред.)?", - уточнил Эпштейн. Элкхоли подтвердил, что именно тот.

Через несколько дней, 10 января 2011 года, Элкхоли написал Регине, что больше не будет с ней сотрудничать в качестве модельного агента из опасения, что она закончит так же плохо, как Руслана Коршунова.

"Разрыв наших деловых отношений, с моей точки зрения, можно рассматривать как окончательное разрешение трагических событий, связанных со смертью Русланы Коршуновой. На самом деле, после многочисленных сообщений о вашем употреблении наркотиков и жестоком поведении в ваших отношениях с Марком Камински я вижу возможность возникновения еще одной трагической ситуации", - написал Элкхоли.

О причинах смерти Коршуновой также высказывался сам Эпштейн в переписке от 2010 года. Финансист в письме адресату, имя которого замазано, написал, что "Руслана умерла главным образом по вине своих бойфрендов".