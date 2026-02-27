Рейтинг@Mail.ru
Матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:14 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/match-2077128554.html
Матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА
Матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА
Товарищеский матч сборной России против команды Мали будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T13:14:00+03:00
2026-02-27T13:14:00+03:00
футбол
спорт
россия
мали
санкт-петербург
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75063/02/750630272_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_9ce06b6e3b03e435181dc443a9953206.jpg
https://ria.ru/20260227/sbornaya-2077082815.html
россия
мали
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75063/02/750630272_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_378b090462e816e724ff84bf77db6ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, мали, санкт-петербург, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), валерий карпин
Футбол, Спорт, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Валерий Карпин
Матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч сборных России и Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Товарищеский матч сборной России против команды Мали будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 20:00.
"Матч со сборной Мали будет учитываться в рейтинге ФИФА", - сообщили в пресс-службе РФС.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда потеряла три позиции после ноябрьских товарищеских матчей, в которых подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с перуанцами (1:1), а также уступили чилийцам (0:2). Сборная Мали располагается на 54-й позиции.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сборная России по футболу сыграет против команды Никарагуа
Вчера, 11:02
 
ФутболСпортРоссияМалиСанкт-ПетербургМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Валерий Карпин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала