Рейтинг@Mail.ru
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076936318.html
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки - РИА Новости, 26.02.2026
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:00:00+03:00
2026-02-26T17:00:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
ольга стефанишина
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
https://ria.ru/20260226/donbass-2076880189.html
https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2076867382.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, ольга стефанишина, брикс
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина, БРИКС
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки

InfoBRICS: терпение США к Украине подходит к концу из-за атак на их активы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS.
«
"Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки. Киев продолжает их. Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине, в конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о выводе ВСУ из Донбасса
Вчера, 14:00
Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
Вчера, 13:17
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампОльга СтефанишинаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала