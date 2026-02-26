«

"Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки. Киев продолжает их. Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине, в конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима", — говорится в публикации.