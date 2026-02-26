МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Вашингтон теряет терпение из-за атак Киева на американские активы, пишет InfoBRICS.
«
"Терпение Белого дома по отношению к Украине, возможно, подходит к концу раз и навсегда. Украина уже получала предупреждения о необходимости прекратить эти атаки. Киев продолжает их. Если в ближайшем будущем произойдут новые подобные террористические операции, вполне вероятно, что США займут еще более жесткую позицию по отношению к Украине, в конечном итоге прекратив любую форму двусторонней торговли военной техникой или даже введя санкции против режима", — говорится в публикации.
Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.