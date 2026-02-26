Организатора фестиваля "Некрокомиккон" выдворили из России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Организатора фестиваля "Некрокомиккон", гражданина Казахстана Алексея Самсонова бессрочно выдворили из России, заявил интернет-изданию "Газета.ru" он сам.
"В минувшую пятницу я узнал, что меня внесли в контрольный список в обход решения суда. Это незаконно. Я вылетел и влетел обратно, чтобы не возникало проблем с миграционным учетом. Сегодня меня в аэропорту уведомили, что 11 февраля Красногвардейским районным судом было вынесено решение о том, что я не могу находиться на территории России бессрочно. Нет такого решения суда нигде. И 11 февраля меня никто не вызывал... Нет такой меры пресечения как бессрочное выдворение", - сказал Самсонов.
Организатор мероприятия добавил, что формальной причиной для такого решения стала неуплата штрафа, однако он планирует судиться за возможность вернуться в Россию, а при необходимости будет обращаться в Совбез ООН.
Как сообщала пресс-служба судов Петербурга, продюсера "Некромиккона" Алексея Самсонова, гражданина Казахстана, ранее задержанного за нарушение миграционного законодательства, суд поместил в спецучреждение ГУМВД для выдворяемых из России. Источник РИА Новости в оперативных службах днем позже уточнял, что Самсонов также стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты с сомнительной печатью.
