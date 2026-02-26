Рейтинг@Mail.ru
Названы судьи на матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:28 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rpl-2076853794.html
Названы судьи на матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ
Названы судьи на матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Названы судьи на матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ
Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T12:28:00+03:00
2026-02-26T12:28:00+03:00
футбол
российская премьер-лига (рпл)
зенит
балтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885925926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf95145926fc286003824e43fa89f11e.jpg
https://ria.ru/20260226/koutino-2076837426.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885925926_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_224371c3a3d585d3ff72fa1beff1de22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
российская премьер-лига (рпл), зенит, балтика
Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит, Балтика
Названы судьи на матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ

Сухой рассудит "Зенит" и "Балтику" в первом матче РПЛ после зимнего перерыва

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей выступит Станислав Матвеев. За систему VAR будут отвечать Сергей Иванов и Сергей Чебан.
Встреча пройдет 27 февраля в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура и станет первой после возобновления чемпионата России.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. "Балтика" (35 очков) идет пятой.
Остальные назначения 19-го тура:
28 февраля, суббота
"Оренбург" - "Акрон" (Тольятти) - Андрей Прокопов (VAR - Павел Шадыханов);
"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Антон Фролов (VAR - Сергей Цыганок);
"Локомотив" (Москва) - "Нижний Новгород" - Рафаэль Шафеев (VAR - Артем Чистяков);
"Динамо" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - Иван Абросимов (VAR - Павел Кукуян);
1 марта, воскресенье
"Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - Кирилл Левников (VAR - Артур Федоров);
"Сочи" - "Спартак" (Москва) - Евгений Буланов (VAR - Ян Бобровский);
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА - Сергей Карасев (VAR - Василий Казарцев).
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Масалитин рассказал, что даст ЦСКА переход Коутиньо
Вчера, 11:37
 
ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитБалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала