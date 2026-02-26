Россия заинтересована в деэскалации ситуации с Ираном, заявили в Совфеде

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россия заинтересована в деэскалации ситуации вокруг Ирана, при необходимости российская сторона готова оказать содействие в реализации достигнутых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.