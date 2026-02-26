Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в деэскалации ситуации с Ираном, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.02.2026
14:16 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rossija-2076882529.html
Россия заинтересована в деэскалации ситуации с Ираном, заявили в Совфеде
в мире
иран
россия
женева (город)
константин косачев
рафаэль гросси
казем джалали
совет федерации рф
иран
россия
женева (город)
в мире, иран, россия, женева (город), константин косачев, рафаэль гросси, казем джалали, совет федерации рф, магатэ
В мире, Иран, Россия, Женева (город), Константин Косачев, Рафаэль Гросси, Казем Джалали, Совет Федерации РФ, МАГАТЭ
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россия заинтересована в деэскалации ситуации вокруг Ирана, при необходимости российская сторона готова оказать содействие в реализации достигнутых договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Иран и США обмениваются сообщениями на переговорах в Женеве через Оман и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщил иранский источник катарскому телеканалу Al-Jazeera. Страны провели два раунда переговоров по иранскому ядерному вопросу.
В ходе встречи сенатора с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки, затронута тема проходящего в Женеве третьего раунда непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба СФ.
"Наилучшим результатом этих переговоров стала бы деэскалация ситуации вокруг Ирана", - уверен Косачев. По его словам, Тегеран имеет полное право на развитие своей мирной ядерной программы. "В случае достижения в Женеве конкретных договорённостей Россия готова оказать Ирану необходимую поддержку в их реализации", - сказал политик.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Тегеран готов продолжать переговоры с США по атому, заявили в МИД Ирана
