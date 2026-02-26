Рейтинг@Mail.ru
Роналду стал совладельцем клуба из второго дивизиона чемпионата Испании
Футбол
 
13:19 26.02.2026
Роналду стал совладельцем клуба из второго дивизиона чемпионата Испании
Роналду стал совладельцем клуба из второго дивизиона чемпионата Испании
спорт, испания, португалия, криштиану роналду, альмерия, аль-наср
Футбол, Спорт, Испания, Португалия, Криштиану Роналду, Альмерия, Аль-Наср
Роналду стал совладельцем клуба из второго дивизиона чемпионата Испании

Роналду стал совладельцем клуба "Альмерия" из чемпионата Испании

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нападающий клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал совладельцем команды "Альмерия" из второго дивизиона чемпионата Испании, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании Brunswick Group.
Сообщается, что португалец через свою дочернюю компанию CR7 Sports Investments приобрел 25% акций испанского клуба у его саудовских владельцев.
"Давно я мечтал внести свой вклад в футбол не только на поле. "Альмерия" - испанский клуб с прочными основами и явным потенциалом для роста", - говорится в заявлении 41-летнего Роналду.
"Альмерия" последний раз выступала в Примере в сезоне-2023/24, а в текущем сезоне занимает третье место во второй лиге Испании. Клуб более шести лет находится под контролем саудовских владельцев. В 2025 году Мохамед Аль-Херейджи стал новым владельцем и президентом клуба, когда приобрел его у Турки Аль аш-Шейха.
