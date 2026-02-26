Адвокат сообщил об отмене дела на мать убитого мальчика из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери убитого девятилетнего мальчика, сообщил представляющий интересы семьи ребенка адвокат Никита Сорокин.

Ранее адвокат сообщал, что в отношении матери убитого мальчика возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Но, по его утверждению, состав преступления в действиях женщины отсутствует.