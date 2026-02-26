Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
18:29 26.02.2026
Адвокат сообщил об отмене дела на мать убитого мальчика из Петербурга
Адвокат сообщил об отмене дела на мать убитого мальчика из Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери убитого девятилетнего мальчика, сообщил представляющий интересы семьи ребенка адвокат Никита Сорокин.
Ранее адвокат сообщал, что в отношении матери убитого мальчика возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Но, по его утверждению, состав преступления в действиях женщины отсутствует.
"Сегодня прокуратура приняла решение об отмене решения о возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Тифитулиной по 156-й (статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - ред.)", - написал Сорокин в своем Telegram-канале.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля, суд его арестовал. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Бабушка мальчика сообщала, что семья является многодетной, в ней было семеро детей от 13 лет до шести месяцев.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Дворник рассказал, как спас выпавшего из окна мальчика в Петербурге
24 февраля, 23:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
