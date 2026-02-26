Рейтинг@Mail.ru
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана - РИА Новости, 26.02.2026
14:28 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/peterburg-2076885018.html
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана - РИА Новости, 26.02.2026
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана
Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге, вручили государственную награду Узбекистана - медаль "Жасорат" ("Мужество"), РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:28:00+03:00
2026-02-26T14:28:00+03:00
Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана

Спасшему ребенка в Петербурге дворнику вручили медаль "Жасорат"

© РИА НовостиХайрулло Ибадуллаев
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Хайрулло Ибадуллаев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, который спас выпавшего из окна ребенка в Петербурге, вручили государственную награду Узбекистана - медаль "Жасорат" ("Мужество"), церемония награждения прошла в генконсульстве республики.
"Медаль "Жасорат" выдается за подвиг. Подвиг Хайрулло Ибадуллаева имеет особое значение, он спас ребенка, не думая о себе, своем здоровье, он думал о ребенке", - сказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Он отметил, что данный поступок привлек большое внимание общественности. "Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих", - сказал посол.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил указ о награждении Ибадуллаева медалью "Жасорат". Кроме того, мужчина получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.
Ибадуллаев на церемонии вручения награды рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать. "Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно", - сказал он журналистами.
В экстренных службах Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас семилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
Во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ибадуллаеву знак отличия "За доблесть в спасении" за мужество и самоотверженность. Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы.
Ибадуллаев трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане.
УзбекистанСанкт-ПетербургРоссияБотиржон АсадовШавкат МирзиеевТигран КеосаянВ мире
 
 
