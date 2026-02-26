Дворнику, спасшему ребенка в Петербурге, вручили госнаграду Узбекистана

Он отметил, что данный поступок привлек большое внимание общественности. "Стали больше обращать внимание на приезжих граждан и их труд. И не просто обратили внимание, но и начали уважать труд приезжих", - сказал посол.

Ибадуллаев на церемонии вручения награды рассказал, что ни минуты не сомневался, когда увидел в окне ребенка, сразу же подбежал к окнам и был готов его поймать. "Сейчас немного болит грудная клетка и рука, но в целом все в порядке, чувствую себя замечательно", - сказал он журналистами.