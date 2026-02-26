Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге открыли выставку об освобождении Европы от нацизма
26.02.2026
В Петербурге открыли выставку об освобождении Европы от нацизма
В Петербурге открыли выставку об освобождении Европы от нацизма
Экспозицию проекта "Освобождение. Мир народам" — "Освобожденная Европа", посвященную освобождению Красной армией стран Восточной и Центральной Европы от нацизма, открыли в Президентской академии в Санкт-Петербурге
В Петербурге открыли выставку об освобождении Европы от нацизма

© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Экспозицию проекта "Освобождение. Мир народам" — "Освобожденная Европа", посвященную освобождению Красной армией стран Восточной и Центральной Европы от нацизма, открыли в Президентской академии в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
По словам организаторов, материалы выставки раскрывают ключевые этапы выхода территорий из оккупации: от Ясско-Кишиневской операции и вступления советских войск в Румынию в 1944 году до взятия Берлина весной 1945 года.
«
"Открытие на площадке петербургского кампуса Президентской академии четвертого модуля масштабного проекта "Освобождение. Мир народам" — фотовыставки "Освобожденная Европа" — это не просто торжественное мероприятие, а часть большой и системной работы по сохранению исторической памяти. Мы последовательно ведем со студентами серьезный разговор о служении стране, ответственности и цене Победы. Для нас важно, чтобы будущие управленцы понимали, что освобождение Европы — это не абстрактные страницы учебника, а подвиг конкретных людей, благодаря которым был восстановлен мир", — подчеркнул директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
В фокусе визуального ряда — освобождение Варшавы, Будапешта и Вены. Выставка напоминает о том, что после Варшавского восстания 1944 года Гитлер приказал стереть польскую столицу с лица земли, и только стремительное наступление Красной армии в январе 1945 года спасло город от полного уничтожения. Отдельный раздел посвящен освобождению узников концентрационных лагерей, в том числе Освенцима и Будапештского гетто.
"Целью серии выставок фотографий военного времени является формирование у студентов, представляющих различные регионы России и республики бывшего СССР, чувства исторического единства, обусловленного общей Победой, одержанной в 1945 году, возвращение общей для наших народов исторической памяти, укрепление патриотических настроений среди наших соотечественников, формирование высоконравственной личности каждого гражданина России", — рассказал заместитель заведующего кафедрой общественных наук Президентской академии в Санкт-Петербурге Сергей Оськин.
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
1 из 3
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
2 из 3
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
3 из 3
Презентация модуля "Освобожденная Европа" в Президентской академии в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено медиацентром управления внешних коммуникаций и маркетинга Президентской академии в Санкт-Петербурге/Анна Геклимович
Проект "Освобождение. Мир народам" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия Сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
ОбществоОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)Санкт-ПетербургСоциальный навигаторЕвропаРумынияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
