В Петербурге открыли выставку об освобождении Европы от нацизма

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Экспозицию проекта "Освобождение. Мир народам" — "Освобожденная Европа", посвященную освобождению Красной армией стран Восточной и Центральной Европы от нацизма, открыли в Президентской академии в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

По словам организаторов, материалы выставки раскрывают ключевые этапы выхода территорий из оккупации: от Ясско-Кишиневской операции и вступления советских войск в Румынию в 1944 году до взятия Берлина весной 1945 года.

« "Открытие на площадке петербургского кампуса Президентской академии четвертого модуля масштабного проекта "Освобождение. Мир народам" — фотовыставки "Освобожденная Европа" — это не просто торжественное мероприятие, а часть большой и системной работы по сохранению исторической памяти. Мы последовательно ведем со студентами серьезный разговор о служении стране, ответственности и цене Победы. Для нас важно, чтобы будущие управленцы понимали, что освобождение Европы — это не абстрактные страницы учебника, а подвиг конкретных людей, благодаря которым был восстановлен мир", — подчеркнул директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков.

В фокусе визуального ряда — освобождение Варшавы, Будапешта и Вены. Выставка напоминает о том, что после Варшавского восстания 1944 года Гитлер приказал стереть польскую столицу с лица земли, и только стремительное наступление Красной армии в январе 1945 года спасло город от полного уничтожения. Отдельный раздел посвящен освобождению узников концентрационных лагерей, в том числе Освенцима и Будапештского гетто.

"Целью серии выставок фотографий военного времени является формирование у студентов, представляющих различные регионы России и республики бывшего СССР, чувства исторического единства, обусловленного общей Победой, одержанной в 1945 году, возвращение общей для наших народов исторической памяти, укрепление патриотических настроений среди наших соотечественников, формирование высоконравственной личности каждого гражданина России", — рассказал заместитель заведующего кафедрой общественных наук Президентской академии в Санкт-Петербурге Сергей Оськин.

