Рейтинг@Mail.ru
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку" - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:19 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/malorka-2077018348.html
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку"
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку" - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку"
Испанский футбольный клуб "Мальорка" в соцсети Х объявил о назначении аргентинца Мартина Демичелиса главным тренером команды. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T23:19:00+03:00
2026-02-26T23:19:00+03:00
футбол
спорт
мартин демичелис
мальорка
ривер плейт
чемпионат испании по футболу
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112048/58/1120485829_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_28e2611d5dfcb02038874db36bb78fcc.jpg
https://ria.ru/20260226/seltik-2077016242.html
https://ria.ru/20260226/tsel-2077015251.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112048/58/1120485829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89a18110311b37de2bd92dc17bc9deac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мартин демичелис, мальорка, ривер плейт, чемпионат испании по футболу, бавария
Футбол, Спорт, Мартин Демичелис, Мальорка, Ривер Плейт, Чемпионат Испании по футболу, Бавария
Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку"

Бывший футболист "Баварии" и "Манчестер Сити" Демичелис возглавил "Мальорку"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАксель Витсель (справа) и Мартин Демичелис (слева)
Аксель Витсель (справа) и Мартин Демичелис (слева) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аксель Витсель (справа) и Мартин Демичелис (слева). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Мальорка" в соцсети Х объявил о назначении аргентинца Мартина Демичелиса главным тренером команды.
Срок действия контракта 45-летнего Демичелиса не разглашается. Предыдущим местом работы аргентинца был мексиканский "Монтеррей", который тренер покинул клуб в мае 2025 года. До чемпионата Мексики Демичелис возглавлял аргентинский "Ривер Плейт", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
Футболисты Селтика - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира
Вчера, 22:49
В начале текущей недели пост главного тренера "Мальорки" покинул Хагоба Аррасате. Команда трижды проиграла в трех последних матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Демичелис в качестве футболиста выступал за "Ривер Плейт", немецкую "Баварию", испанские "Малагу", "Атлетико" и "Эспаньол", а также английский "Манчестер Сити".
С "Баварией" аргентинец четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Германии. В составе "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги. За сборную Аргентины провел 51 матч и забил два мяча.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
Вчера, 22:41
 
ФутболСпортМартин ДемичелисМальоркаРивер ПлейтЧемпионат Испании по футболуБавария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала