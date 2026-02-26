Бывший футболист "Баварии" Демичелис возглавил "Мальорку"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Мальорка" в соцсети Х объявил о назначении аргентинца Мартина Демичелиса главным тренером команды.
Срок действия контракта 45-летнего Демичелиса не разглашается. Предыдущим местом работы аргентинца был мексиканский "Монтеррей", который тренер покинул клуб в мае 2025 года. До чемпионата Мексики Демичелис возглавлял аргентинский "Ривер Плейт", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
В начале текущей недели пост главного тренера "Мальорки" покинул Хагоба Аррасате. Команда трижды проиграла в трех последних матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Демичелис в качестве футболиста выступал за "Ривер Плейт", немецкую "Баварию", испанские "Малагу", "Атлетико" и "Эспаньол", а также английский "Манчестер Сити".
С "Баварией" аргентинец четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Германии. В составе "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги. За сборную Аргентины провел 51 матч и забил два мяча.