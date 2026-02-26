Русский гений восхитил Америку. Панарин ярко дебютировал за свой новый клуб

"Лос-Анджелес" проиграл "Вегасу" в матче чемпионата НХЛ. Артемий Панарин отметил свой дебют за "Кингз" двумя набранными очками.

Королевский прием Панарина

До того, как регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ушел на посвященную зимним Олимпийским играм — 2026 паузу, в Северной Америке успело состояться одно из самых ожидаемых и громких событий. Звездный российский супербомбардир Артемий Панарин был обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз". О причинах расставания россиянина с "синерубашечниками" по инициативе последних всем все известно. Но будущее Панарина в "Лос-Анджелесе", где он проведет не только остаток этого сезона, но и еще два следующих года, остается дискуссионным вопросом.

Мотивы "Кингз" в приобретении столь мастеровитого, опытного и результативного форварда, как Панарин, прозрачны и ясны. У "королей" имеется качественная оборона, но линия атаки со стилем игры Джима Хеллера сильно проседает — его подопечные являются одной из худших команд лиги по количеству заброшенных шайб в текущем сезоне (ниже "Лос-Анджелеса" только "Калгари Флэймз"). Хеллер и генеральный менеджер клуба Кен Холланд не скрывали, что взяли Панарина для усиления атакующего потенциала "Кингз". Артемий должен добавить мощи в нападение, взять на себя роль лидера атаки и плеймейкера, а также улучшить игру команды в большинстве, с реализацией которого у "Лос-Анджелеса" имеются большие проблемы.

В "Рейнджерс" Панарин был самым результативным игроком команды при наличии в составе и других классных форвардов. То же касалось и его действий при игре в большинстве. За последние пять регулярных сезонов НХЛ Артемий набрал 160 очков при игре с численным преимуществом, что является шестым лучшим результатом лиги — в этом рейтинге также числится, конечно же, соотечественник и давний товарищ Панарина Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг", куда Артемия сватали североамериканские СМИ до его обмена в "Лос-Анджелес".

« "Мы должны позволить ему делать то, что он умеет. То, что делает его особенным", — подчеркнул генменеджер "королей", отвечая на вопрос, впишется ли Панарин в довольно строгую систему Хеллера.

© Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин © Фото : Социальные сети "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин

В "Лос-Анджелесе" Артемий Панарин взял 72-й номер — тот самый, с которым он дебютировал в НХЛ и под которым он выступал большую часть своей карьеры в России. В "Кингз" 72-й номер был занят… клубным талисманом по кличке Бэйли. Тот в шутку заявил россиянину, что готов выслушать его предложение о "приобретении" номера. В итоге стороны пришли к соглашению, и Панарин за право носить "72" на спине вручил клубному талисману премиальные часы.

В "Лос-Анджелесе" любят и умеют приобретать звезд мирового масштаба и зарабатывать на них. В свое время "Кингз" произвели легендарный и эпохальный обмен, забрав у "Эдмонтон Ойлерз" Уэйна Гретцки. Благодаря Величайшему хоккей в Калифорнии достиг высоких уровней популярности, а "короли" вошли в историю как клуб, в составе которого Гретцки побил рекорд Горди Хоу по голам в чемпионатах НХЛ.

В случае с Панариным "Лос-Анджелес" сделал все, чтобы внимание общественности после окончания олимпийской паузы в НХЛ было направлено только на их клуб и на новую звезду команды.

С Артемием "Кингз" сделали множество ярких видеороликов и фотосессий, и даже официальный сайт лиги в преддверии игрового дня буквально кричал только о дебюте россиянина за "черно-белых". "Свежий Хлеб" и "Королевский прием" — с такими заголовками пестрили материалы о Панарине на сайте НХЛ сегодня.

© Фото : x.com/lakings Артемий Панарин © Фото : x.com/lakings Артемий Панарин

Панарин дебютировал красиво, но проиграл

К сожалению для поклонников "Кингз", их команда, ведущая трудную борьбу за попадание в плей-офф, понесла серьезную потерю. Во время олимпийского турнира в Милане тяжелую травму получил один из лидеров клуба Кевин Фиала — швейцарский форвард выбыл из строя до конца сезона. Панарин свои первые шаги в "Лос-Анджелесе" прогнозируемо сделал в первом звене и составил тройку с Алексом Лаферрье и Адрианом Кемпе.

Сам по себе дебютным матч Панарина за "Кингз" получился очень неоднозначным. С одной стороны, у "Вегас" с первых же минут навязал "Лос-Анджелесу" борьбу, из-за чего игра по большей части была очень вязкой. "Голден Найтс" в таких условиях чувствовали себя комфортно, "королям" же толком не удавалось держать шайбу и играть в контроль. К тому же хозяева площадки еще и пропустили первыми.

В середине первого периода "рыцари" организовали быструю контратаку, которую Таннер Лачински звершил броском с левого края. Шайба угодила в борт, но очень удачно отскочила к Павлу Дорофееву, который с острого угла фирменным броском из любимой позиции без проблем попал в ворота. Символично, что именно Дорофеева пресс-служба "Кингз" выделила в своем тексте-анонсе среди всех игроков "Вегаса", за которыми надо следить. В этом нет ничего удивительного: в последних семи матчах против "Лос-Анджелеса", не считая сегодняшний, Павел забросил семь шайб. Причем на самом старте этого сезона россиянин во встрече с "королями" оформил хет-трик.

С другой стороны, дебют Панарина получился запоминающимся и результативным, а ведь именно для этого "Кингз" и выменивали звездного российского бомбардира. Спустя три минуты после гола Дорофеева "Лос-Анджелес" получил право на игру в большинстве, и благодаря Артемию "короли" оперативно забили в формате "5 на 4". Именно Панарин стал главным действующим лицом в голевой комбинации: россиянин мощно прострелил в центр из левого круга вбрасывания и попал в конек Куинтону Байфилду, от которого шайба и влетела в ворота.

Во втором периоде к одной голевой передаче в дебютном матче за "Лос-Анджелес" Панарин вскоре прибавил и вторую. На экваторе матча на площадке образовалась атакующая тройка Панарин - Копитар - Кемпе, которая исполнила очень красивый гол. Панарин разогнал атаку по левому краю и выполнил техничную передачу через двух игроков "Вегаса" точно на Копитара. Тот мог из выгодной позиции расстреливать ворота гостей, но вместо этого подключил к атаке Кемпе, чей бросок Эдин Хилл не имел ни шанса отразить.

"Это было сексуально", — оценил гол известный обозреватель ESPN Грег Вышински.

Примечательным является еще и тот факт, что Панарин с момента своего дебюта в НХЛ каждый первый матч за свой новый клуб проводит результативно. В 2015 году Артемий дебютировал в лиге за "Чикаго Блэкхокс" и отметился голевой передачей, в 2017-м провел свой первый матч за "Коламбус Блю Джекетс" и оформил ассистентский хет-трик, а в 2019-м записал на свой счет 1+1 в дебютной игре за "Нью-Йорк Рейнджерс".

© Фото : x.com/lakings Артемий Панарин © Фото : x.com/lakings Артемий Панарин

"Кингз" вели в счете до середины третьего периода, после чего буквально отдали победу. "Вегас" в течение четырех минут организовал три гола и не просто вышел вперед, а еще и увеличил свое преимущество. "Лос-Анджелес" дважды смог сократить отставание и приблизиться к камбэку, но "Голден Найтс" на оба гола ответили двумя шайбами: сперва Павел Дорофеев оформил дубль, реализовав большинство, полученное как раз после удаления Панарина за грубость, а в самой концовке Иван Барбашев попал по пустым воротам и установил окончательный счет — 6:4.

Артемий Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес" эффектно и результативно, но его новая команда все равно проиграла. У "Кингз" серия поражений составляет уже три матча. Завтра "короли" примут "Эдмонтон Ойлерз" в рамках "бэк-ту-бэк".