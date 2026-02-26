Победное возвращение Овечкина: "Вашингтон" очень хочет спасти сезон

"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин после окончания перерыва на Олимпиаду голами не отметился, но все равно вошел в историю.

"Отдохнувший Овечкин готов к забегу"

В Италии отгремели зимние Олимпийские игры — 2026, ознаменовавшиеся исторической победой сборной США в мужском хоккейном турнире, и перерыв в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наконец-то подошел к концу. Первые с 2014 года Игры с участием хоккеистов НХЛ в справедливом и нормальном мире прошли бы вместе с россиянами, которые имеют большое влияние на рейтинги, уровень и имидж лиги, но, к сожалению, политические мотивы Международной федерации хоккея (IIHF) взяли верх над здравым смыслом. Зато у российских звезд НХЛ было достаточно времени отдохнуть, перезарядить батарейки и войти в решающий отрезок "регулярки" с новыми силами.

Это актуально в том числе и для Александра Овечкина. Лидер "Вашингтон Кэпиталз" публично признался, что за хоккейным турниром на Олимпиаде не следил. Россиянина можно понять — лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ и ряд его соотечественников лишили, вероятно, последнего шанса побороться за олимпийское золото. Перерыв в чемпионате 40-летний россиянин использовал в свою пользу и посвятил время семье, вместе с которой отправился на отдых в Дубай.

В крупнейшем городе ОАЭ Овечкин кроме отдыха следил и за своей спортивной формой. Например, поиграл в набирающий популярность падел вместе с близким другом и новоявленным членом Зала славы Единой лиги ВТБ баскетболистом Виталием Фридзоном, а также с футболистом московского "Динамо" Константином Тюкавиным.

На перерыв в регулярном сезоне-2025/26 НХЛ Овечкин подошел с 22 голами и 26 передачами в 59 матчах чемпионата, но вместе с этим остался на неудачной серии из пяти матчей без заброшенных шайб подряд. В непростом положении оказался и клуб Александра Михайловича. "Вашингтон" из-за провального отрезка в декабре-январе сильно сдал свои позиции. "Кэпиталз" рискуют не попасть в плей-офф — на момент паузы в чемпионате "столичные" остановились в четырех очках от зоны уайлд-кард. Проблема подопечных Спенсера Карбери заключается еще и в том, что они не могут позволить себе допустить ошибку. До конца чемпионата у "Вашингтона" осталось меньше матчей, чем у какого-либо еще клуба лиги. К примеру, "Питтсбург Пингвинз" и "Коламбус Блю Джекетс" — одни из главных конкурентов "Кэпиталз" — имеют у себя в запасе по три матча, "Нью-Йорк Айлендерс" — одну игру.

« "Нам надо побеждать в каждом матче, чтобы попасть в плей-офф. Но мы уже были в таком положении, когда не имели права проиграть. И вы видели, как мы играли до перерыва в чемпионате. Каждый в команде был сконцентрирован, сосредоточен. Все выкладываются на максимум. Мы переживали взлеты и падения. Не только я. У каждого были те или иные трудности. В прошлом сезоне мы забивали по пять-шесть голов за игру, и это было легко. Сейчас же нам приходится искать возможности для гола. Надеюсь, пауза в чемпионате пойдет нам на пользу", — оценил ситуацию Овечкин.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Для самого Александра Михайловича выход в плей-офф с "Вашингтоном" является принципиальным моментом. Возможно, этот сезон станет для лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ последним в карьере. Его контракт истекает летом, и сам Овечкин, по его словам, еще не принял решения относительно своего будущего. К нему он придет только по окончании сезона. Сейчас же на горизонте у Ови имеется ряд исторических достижений. Одно из самых грандиозных — 1000 голов в чемпионатах и плей-офф НХЛ включительно. "Отдохнувший Овечкин готов к забегу", — так анонсировала пресс-служба НХЛ первый матч россиянина после паузы в чемпионате, как бы намекая на его новые достижения.

Белорусский друг Овечкина спас "Вашингтон"

С возобновлением чемпионата НХЛ "Вашингтону" предстоит провести три матча в течение четырех дней. Первым соперником "Кэпиталз" в столь плотном графике стала "Филадельфия Флайерз" с Матвеем Мичковым. "Летчики" являются одними из главных соперников дружины Карбери по Столичному дивизиону и формально конкурентами в борьбе за плей-офф. Несмотря на географическую близость и соседство в дивизионе, очные матчи между двумя командами выпали на финальный отрезок "регулярки". Первую игру соперники провели за несколько дней до паузы в чемпионате ("Вашингтон" проиграл со счетом 2:4), а сегодня встретились второй раз и из четырех запланированных до конца регулярного первенства.

Овечкин, который провел свой 1551-й матч в чемпионатах НХЛ в карьере и занял по этому показателю чистое 17-е место в истории лиги, опередив легендарного Алекса Дельвеккьо, вошел в звено с Диланом Строумом и белорусом Алексеем Протасом. Этой тройкой "Вашингтон" наделал много шума в прошлом сезоне, но в этом розыгрыше выступает ниже ожиданий. Тем не менее после множества экспериментом Спенсер Карбери все-таки вернулся к привычной связки. Но один недочет в составе "Кэпиталз" все же случился — вернувшийся с неудачной для канадцев Олимпиады Том Уилсон не смог принять участие в первой игре после паузы в чемпионате из-за болезни.

© REUTERS / Brad Mills Александр Овечкин © REUTERS / Brad Mills Александр Овечкин

Возможно, такого игрока, как Уилсон, "столичным" очень не хватало в стартовом отрезке игры, когда "Филадельфия" очень мощным прессингом придавила хозяев площадки к воротам. "Вашингтон" никак не мог выбраться из-под столь сильного давления и много ошибался. Овечкин, например, в одном из эпизодов не успел вернуться в оборону и получил необязательное удаление за задержку соперника. К счастью для "Кэпс", команда хорошо отстояла в меньшинстве, а затем и вовсе выровняла игру.

Во втором периоде "Вашингтон" резко взвинтил темп, к чему "Флайерз" не были готовы. "Летчики" с огромным трудом выводили шайбу из своей зоны и с еще большими усилиями контролировали ее в чужой. Наконец, очередная атака хозяев все-таки привела к голу. Расмус Сандин незаметно сместился от синей линии и точно выстрелил из левого круга вбрасывания. Голкипер "Филадельфии" Даниэль Владар указывал судье на наличие помехи вратарю, но свою клюшку он потерял не из-за действий игроков "Вашингтона", а из-за одноклубника.

В "Кэпиталз", комментируя свое текущее положение, много говорят про концентрацию и сосредоточенность, но именно их "столичным" не хватило, едва они вышли на лед после второго перерыва. "Вашингтон" проспал голевую атаку "Филадельфии" в самом начале третьего периода, после чего между соперниками началась борьба эмоций и самообладания. Оппоненты провели очень много стычек и потасовок. Так, например, Матвей Мичков едва не подрался с Брэндоном Дюхеймом, с которым чуть ранее отношения выяснял и Никита Гребенкин.

В итоге в этой дуэли сильнее оказались "Кэпс". Алексей Протас и Деклан Чисхольм соорудили быструю атаку на ровном месте и вывели на гол Тревора ван Римсдайка, не забивавшего ровно четыре месяца. Все тот же Протас поставил точку на последней минуте матча, когда при игре "4 на 6" здорово отборолся за шайбу у борта и точно бросил по пустым воротам.

© REUTERS / Steven Bisig Алексей Протас © REUTERS / Steven Bisig Алексей Протас