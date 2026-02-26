Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Брейден Пойнт (28-я и 57-я минуты), Гейдж Гонсалвес (28) и российский нападающий Никита Кучеров (43). У "Торонто" отличились Джон Таварес (57) и Мэтт Нис (58).

Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачей и продлил личную результативную серию до 11 матчей. Россиянин достиг отметки в 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 855 матчей. Кучеров показал второй лучший результат среди действующих игроков лиги по скорости достижения отметки в 700 ассистов. Быстрее 700 передач за карьеру в "регулярках" НХЛ оформил капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (699 матчей). Кучеров также показал второй лучший результат по данному показателю среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее Кучерова 700 передач в НХЛ сделал словак Петер Штястны (784 матча).