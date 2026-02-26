Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Брейден Пойнт (28-я и 57-я минуты), Гейдж Гонсалвес (28) и российский нападающий Никита Кучеров (43). У "Торонто" отличились Джон Таварес (57) и Мэтт Нис (58).
Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачей и продлил личную результативную серию до 11 матчей. Россиянин достиг отметки в 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 855 матчей. Кучеров показал второй лучший результат среди действующих игроков лиги по скорости достижения отметки в 700 ассистов. Быстрее 700 передач за карьеру в "регулярках" НХЛ оформил капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (699 матчей). Кучеров также показал второй лучший результат по данному показателю среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее Кучерова 700 передач в НХЛ сделал словак Петер Штястны (784 матча).
В 52 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 94 очка (30 голов и 64 передачи). Россиянин опередил канадского форварда "Колорадо Эвеланш" Нэтана Маккиннона по очкам и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" проиграли "Баффало Сейбрз" (1:2).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.