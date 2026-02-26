Рейтинг@Mail.ru
06:22 26.02.2026
Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 2
Торонто
27:07 • Брэйден Пойнт
(Charles-Edouard D'Astous, Понтус Холмберг)
27:58 • Гаге Гонсалвеш
(Никита Кучеров, Charles-Edouard D'Astous)
42:59 • Никита Кучеров
(Гаге Гонсалвеш, Брэйден Пойнт)
56:30 • Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Гаге Гонсалвеш)
56:19 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэтью Найс)
57:13 • Мэтью Найс
(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Брейден Пойнт (28-я и 57-я минуты), Гейдж Гонсалвес (28) и российский нападающий Никита Кучеров (43). У "Торонто" отличились Джон Таварес (57) и Мэтт Нис (58).
Никита Кучеров также отметился двумя голевыми передачей и продлил личную результативную серию до 11 матчей. Россиянин достиг отметки в 700 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 855 матчей. Кучеров показал второй лучший результат среди действующих игроков лиги по скорости достижения отметки в 700 ассистов. Быстрее 700 передач за карьеру в "регулярках" НХЛ оформил капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид (699 матчей). Кучеров также показал второй лучший результат по данному показателю среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее Кучерова 700 передач в НХЛ сделал словак Петер Штястны (784 матча).
В 52 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 94 очка (30 голов и 64 передачи). Россиянин опередил канадского форварда "Колорадо Эвеланш" Нэтана Маккиннона по очкам и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" проиграли "Баффало Сейбрз" (1:2).
Кучеров оформил 700 голевых передач в НХЛ
