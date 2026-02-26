"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" Мичкова, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Расмус Сандин (34-я минута), Тревор ван Римсдайк (55) и белорусский форвард Алексей Протас (60). У "Филадельфии автором гола стал Ноа Кейтс (41).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Россиянин продлил личную безголевую серию до шести матчей.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков дважды бросил в створ и результативными действиями не отметился. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин применил один силовой прием.