Хоккей
 
05:40 26.02.2026
"Вашингтон" обыграл "Филадельфию" Мичкова, Овечкин очков не набрал
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
филадельфия флайерз
александр овечкин
матвей мичков
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, филадельфия флайерз, александр овечкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин, Матвей Мичков
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
3 : 1
Филадельфия
33:52 • Расмус Сандин
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
54:08 • Тревор ван Римсдайк
(Деклан Чисхолм, Алексей Протас)
59:34 • Алексей Протас
40:29 • Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Расмус Сандин (34-я минута), Тревор ван Римсдайк (55) и белорусский форвард Алексей Протас (60). У "Филадельфии автором гола стал Ноа Кейтс (41).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Россиянин продлил личную безголевую серию до шести матчей.
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков дважды бросил в створ и результативными действиями не отметился. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин применил один силовой прием.
"Вашингтон" одержал вторую победу подряд в чемпионате НХЛ. "Филадельфия" потерпела шестое поражение в последних семи матчах.
Овечкин занял чистое 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Александр Овечкин Матвей Мичков
 
