03:10 26.02.2026
Овечкин занял чистое 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, филадельфия флайерз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Александр Овечкин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
3 : 1
Филадельфия
33:52 • Расмус Сандин
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
54:08 • Тревор ван Римсдайк
(Деклан Чисхолм, Алексей Протас)
59:34 • Алексей Протас
40:29 • Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Филадельфию Флайерз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1551-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин опередил Алекса Дельвеккьо и занял чистое 17-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1552 матча).
Александр Овечкин и Яромир Ягр (слева направо) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это было убийственно": Овечкин уничтожил Ягра на Олимпиаде
22 февраля, 07:00
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзФиладельфия ФлайерзАлександр Овечкин
 
