Овечкин занял чистое 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 17-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
26 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
33:52 • Расмус Сандин
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
54:08 • Тревор ван Римсдайк
59:34 • Алексей Протас
40:29 • Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
"Вашингтон" принимает "Филадельфию Флайерз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1551-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин опередил Алекса Дельвеккьо и занял чистое 17-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1552 матча).
