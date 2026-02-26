Рейтинг@Mail.ru
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
Футбол
 
26.02.2026
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
футбол
спорт
дмитрий баринов
денис глушаков
данила козлов
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
Новости
спорт, дмитрий баринов, денис глушаков, данила козлов, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Дмитрий Баринов, Денис Глушаков, Данила Козлов, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московских "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости назвал удивительным зимний переход капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА.
ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал контракты с полузащитниками Бариновым ("Локомотив") и Данилой Козловым ("Краснодар"), нападающими Лусиано Гонду ("Зенит") и Максимом Вороновым ("Урал"), а также защитником Матеусом Рейсом ("Спортинг").
"Удивили переходы Баринова и Козлова. Это хорошее усиление для ЦСКА", - сказал Глушаков.
Глушаков выступал за "Локомотив" с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Спартак", в составе которого по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. Баринов на протяжении 10 лет выступал за "Локомотив".
"Выбрал путь Глушакова": болельщики "Локомотива" обрушились на Баринова
Футбол Дмитрий Баринов Денис Глушаков Данила Козлов ПФК ЦСКА РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Трансферы в РПЛ
 
