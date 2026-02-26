https://ria.ru/20260226/glushakov-2076812280.html
Глушаков рассказал, какие трансферы удивили его зимой в РПЛ
Бывший футболист московских "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости назвал удивительным зимний переход капитана железнодорожников... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Глушаков назвал переходы Баринова и Козлова в ЦСКА удивительными