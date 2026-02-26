В Приморском океанариуме белухи спят на спине

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке, в отличие от диких условий, могут спать на спине, животные дремлют между тренировками, сообщает учреждение.

Океанариум опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором две белухи "лежат" на спине у дна бассейна, пока другие особи плавают над ними.

"Вы когда-нибудь видели, как спят белухи? Да, даже на спине! Особенно так любят предаться дремоте наши любознательные и игривые Мий и Нил. В основном парни спят в перерывах между тренировками короткими фазами по 5 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в природе чаще всего белухи спят, "дрейфуя" в горизонтальном или вертикальном положении. В это время у них поочередно отключается то одно полушарие мозга, то другое. Так животные не теряют бдительности и помнят о том, что нужно всплыть наверх и сделать вход.

"В дельфинарии же все по-другому — здесь белухи себя чувствуют в полной безопасности и поэтому спят как хотят", - сообщает океанариум.