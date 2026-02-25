Рейтинг@Mail.ru
"Сокрушительный удар". В США раскрыли последствия атаки России на Запад
01:24 25.02.2026 (обновлено: 01:29 25.02.2026)
"Сокрушительный удар". В США раскрыли последствия атаки России на Запад
"Сокрушительный удар". В США раскрыли последствия атаки России на Запад

Профессор Сакс: начав СВО, Россия нанесла удар по западной гегемонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия нанесла удар по западной гегемонии, оказав сопротивление США и Европе, которые спровоцировали конфликт на Украине, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Когда Россия доказала, что способна выдержать то, что США и Европа считали сокрушительным ударом — после 2014 года и затем снова после 2022-го — и удержалась, показав, что западная мощь оказалась слабее ожидаемой, это для политиков Запада стало поводом продолжать боевые действия. Борис Джонсон — один из настоящих преступников во всей этой истории, настоящий виновник этого конфликта, в интервью заявил, что не мог позволить Украине заключить мир с Россией весной 2022 года, потому что это представляло бы угрозу гегемонии Запада", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
По мнению Сакса, именно манией доминирования над миром объясняется враждебность западных политиков по отношению к России.
"Теперь европейцы впали в иллюзии, решив, что если США больше не собираются утверждать западную гегемонию, они сделают это сами. Из-за этого продолжается затяжное противостояние Германии, Франции и Великобритании с Россией", — добавил эксперт.
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп расколол Запад на пять частей
12 февраля, 08:00
 
