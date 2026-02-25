Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина подставила Государственный департамент США, рассказав об их требовании не атаковать объекты их интересов, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане.
"Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата", - сказал Анпилогов.
Кроме того, как считает Анпилогов, президент США Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, подчеркнул эксперт, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.