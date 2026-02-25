Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп - РИА Новости, 25.02.2026
20:29 25.02.2026 (обновлено: 20:30 25.02.2026)
Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп
Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп - РИА Новости, 25.02.2026
Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп
Украина подставила Государственный департамент США, рассказав об их требовании не атаковать объекты их интересов, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:29:00+03:00
2026-02-25T20:30:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
государственный департамент сша
ольга стефанишина
сша
киев
украина
в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, государственный департамент сша, ольга стефанишина
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Ольга Стефанишина
Эксперт рассказал, как Киев подставил Госдеп

Взгляд: Киев подставил Госдеп, рассказав об их требовании не мешать интересам

© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина подставила Государственный департамент США, рассказав об их требовании не атаковать объекты их интересов, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.
Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс рассказал, как в США смотрят на позиции сторон в украинском конфликте
Вчера, 19:43
Вчера, 19:43
"Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата", - сказал Анпилогов.
Кроме того, как считает Анпилогов, президент США Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, подчеркнул эксперт, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
Кирилл Дмитриев
Дмитриев рассказал, кому выгодно продолжение конфликта на Украине
Вчера, 20:12
Вчера, 20:12
 
В миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампГосударственный департамент СШАОльга Стефанишина
 
 
