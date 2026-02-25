https://ria.ru/20260225/ssha-2076541759.html
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол - РИА Новости, 25.02.2026
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T05:51:00+03:00
2026-02-25T05:51:00+03:00
2026-02-25T05:51:00+03:00
в мире
сша
казахстан
украина
дональд трамп
ольга стефанишина
chevron
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076445473.html
https://ria.ru/20251130/kazakhstan-2058683999.html
сша
казахстан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, казахстан, украина, дональд трамп, ольга стефанишина, chevron , государственный департамент сша
В мире, США, Казахстан, Украина, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина, Chevron , Государственный департамент США
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол
Стефанишина: Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США