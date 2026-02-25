Рейтинг@Mail.ru
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/ssha-2076541759.html
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол - РИА Новости, 25.02.2026
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T05:51:00+03:00
2026-02-25T05:51:00+03:00
в мире
сша
казахстан
украина
дональд трамп
ольга стефанишина
chevron
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076445473.html
https://ria.ru/20251130/kazakhstan-2058683999.html
сша
казахстан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, казахстан, украина, дональд трамп, ольга стефанишина, chevron , государственный департамент сша
В мире, США, Казахстан, Украина, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина, Chevron , Государственный департамент США
Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США, заявила посол

Стефанишина: Госдеп потребовал от Киева прекратить атаки на интересы США

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила украинское правительство о том, что удары Киева по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В результате сократился и экспорт казахстанской нефти.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
24 февраля, 16:27
"Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы", - заявила она телеканалу CNN.
Посол отметила, что в послании госдепартамента подчеркивается отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане, и пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.
Американская компания Chevron является крупным акционером Каспийского нефтепроводного консорциума, который осуществляет транспортировку нефти с казахстанских месторождений к Черному морю для экспорта.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
30 ноября 2025, 06:20
 
В миреСШАКазахстанУкраинаДональд ТрампОльга СтефанишинаChevronГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала