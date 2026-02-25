"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Английский "Ньюкасл" нанес поражение азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Ньюкасла" голы забили Сандро Тонали (4-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52). У "Карабаха" отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиев (57).

Первый матч между командами прошел в Баку 18 февраля и завершился со счетом 6:1 в пользу английского клуба. По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал "Ньюкасл" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где его соперником станет испанская "Барселона" или английский "Челси".

В другом матче немецкий "Байер" на своем поле сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" со счетом 0:0 и по сумме двух матчей (2:0) вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с немецкой "Баварией" или английским "Арсеналом".