Рейтинг@Mail.ru
"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:02 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/nyukasl-2076525226.html
"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Английский "Ньюкасл" нанес поражение азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T01:02:00+03:00
2026-02-25T01:02:00+03:00
футбол
спорт
сандро тонали
жоэлинтон
свен ботман
карабах
лига чемпионов уефа
ньюкасл юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/45/1557354595_0:178:800:628_1920x0_80_0_0_68f0565b080bda548b92c9227954786c.png
https://ria.ru/20260225/bud-glimt-2076524165.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/45/1557354595_0:103:800:703_1920x0_80_0_0_05bba804394cd15197a5a07c251f685c.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сандро тонали, жоэлинтон, свен ботман, карабах, лига чемпионов уефа, ньюкасл юнайтед
Футбол, Спорт, Сандро Тонали, Жоэлинтон, Свен Ботман, Карабах, Лига чемпионов УЕФА, Ньюкасл Юнайтед
"Ньюкасл" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Ньюкасл" обыграл "Карабах" в стыковом матче и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

© ФотоЛоготип ФК "Ньюкасл Юнайтед"
Логотип ФК Ньюкасл Юнайтед - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Английский "Ньюкасл" нанес поражение азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Ньюкасла" голы забили Сандро Тонали (4-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52). У "Карабаха" отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиев (57).
Лига чемпионов УЕФА
24 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ньюкасл
3 : 2
Карабах
04‎’‎ • Сандро Тонали
(Уильям Осула)
06‎’‎ • Жоэлинтон
(Харви Барнс)
52‎’‎ • Свен Ботман
(Киран Триппьер)
51‎’‎ • Camilo Duran
(Джонатан Монтьель)
57‎’‎ • Эльвин Джафаркулиев
(Марко Янкович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первый матч между командами прошел в Баку 18 февраля и завершился со счетом 6:1 в пользу английского клуба. По сумме двух матчей победу в противостоянии одержал "Ньюкасл" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где его соперником станет испанская "Барселона" или английский "Челси".
В другом матче немецкий "Байер" на своем поле сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" со счетом 0:0 и по сумме двух матчей (2:0) вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с немецкой "Баварией" или английским "Арсеналом".
Жеребьевка матчей 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Никита Хайкин в матче против Интера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Будё-Глимт" с Хайкиным обыграл "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:55
 
ФутболСпортСандро ТоналиЖоэлинтонСвен БотманКарабахЛига чемпионов 2025-2026Ньюкасл Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала