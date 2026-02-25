Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вадим Мороз (4-я минута), Даррен Диц (10), Егор Бориков (15, 48), Вадим Шипачев (20), Тай Смит (22) и Алекс Лимож (42). У "Сочи" отличились Антон Малышев (36) и Рафаэль Бикмуллин (60).
25 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
15:09 • Антон Малышев
(Ноэль Хофенмайер, Николай Поляков)
03:19 • Вадим Мороз
09:40 • Даррен Диц
(Тай Смит, Daniil Lipsky)
14:03 • Yegor Borikov
(Роберт Хэмилтон)
19:31 • Вадим Шипачев
01:08 • Тай Смит
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
01:31 • Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Сам Анас)
07:27 • Yegor Borikov
(Павел Воронов)
Шипачев отметился голевыми передачами на 4-й и 22-й минутах. Второй ассист стал для него 700-м в КХЛ за карьеру. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Динамо" выиграло все три матча у "Сочи" в сезоне. Американский нападающий минчан Сэм Энэс провел 200-й матч в КХЛ, а канадский форвард команды Райан Спунер сделал результативную передачу и достиг отметки в 300 очков в КХЛ.
"Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. "Сочи" проиграл четвертую встречу кряду и располагается на последнем, 11-м месте на Западе. 27 февраля команды снова встретятся в Сочи.
В другом матче московский ЦСКА на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 22-летний вратарь армейцев Дмитрий Гамзин оформил шатаут, отразив 15 бросков. Сухая серия вратаря "Нефтехимика" Филиппа Долганова прервалась на отметке 224 минуты 15 секунд, он установил новый клубный рекорд. Предыдущий ранее в текущем сезоне установил Ярослав Озолин (213 минут 34 секунды).
