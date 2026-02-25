Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/minsk-2076755003.html
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ
Минское "Динамо" на выезде разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:03:00+03:00
2026-02-25T22:03:00+03:00
хоккей
спорт
вадим шипачев
даррен диц
тай смит
динамо (минск)
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978233271_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_b4f2a201223859abd2dc3abdaef5e945.jpg
https://ria.ru/20260224/ska-2076512563.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978233271_0:167:1280:1127_1920x0_80_0_0_8fcde5a0c70a55bf0f2fd0c96ccbb3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вадим шипачев, даррен диц, тай смит, динамо (минск), нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Даррен Диц, Тай Смит, Динамо (Минск), Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" разгромило "Сочи" со счетом 7:2 в КХЛ

Минское "Динамо" победило "Сочи" в матче КХЛ

© Соцсети "Динамо" (Минск)Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети "Динамо" (Минск)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" на выезде разгромило "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вадим Мороз (4-я минута), Даррен Диц (10), Егор Бориков (15, 48), Вадим Шипачев (20), Тай Смит (22) и Алекс Лимож (42). У "Сочи" отличились Антон Малышев (36) и Рафаэль Бикмуллин (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Сочи
2 : 7
Динамо Минск
15:09 • Антон Малышев
(Ноэль Хофенмайер, Николай Поляков)
Рафаэль Бикмуллин
03:19 • Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Райан Спунер)
09:40 • Даррен Диц
(Тай Смит, Daniil Lipsky)
14:03 • Yegor Borikov
(Роберт Хэмилтон)
19:31 • Вадим Шипачев
01:08 • Тай Смит
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
01:31 • Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Сам Анас)
07:27 • Yegor Borikov
(Павел Воронов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Шипачев отметился голевыми передачами на 4-й и 22-й минутах. Второй ассист стал для него 700-м в КХЛ за карьеру. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Динамо" выиграло все три матча у "Сочи" в сезоне. Американский нападающий минчан Сэм Энэс провел 200-й матч в КХЛ, а канадский форвард команды Райан Спунер сделал результативную передачу и достиг отметки в 300 очков в КХЛ.
"Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. "Сочи" проиграл четвертую встречу кряду и располагается на последнем, 11-м месте на Западе. 27 февраля команды снова встретятся в Сочи.
В другом матче московский ЦСКА на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 22-летний вратарь армейцев Дмитрий Гамзин оформил шатаут, отразив 15 бросков. Сухая серия вратаря "Нефтехимика" Филиппа Долганова прервалась на отметке 224 минуты 15 секунд, он установил новый клубный рекорд. Предыдущий ранее в текущем сезоне установил Ярослав Озолин (213 минут 34 секунды).
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина
24 февраля, 22:10
 
ХоккейСпортВадим ШипачевДаррен ДицТай СмитДинамо (Минск)НефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала