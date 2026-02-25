Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"Чтобы улучшить условия проживания, люди привлекают кредитные средства, чем только за год воспользовалось свыше 960 тысяч граждан. В основном, конечно, это семейная ипотека", – сказал он.