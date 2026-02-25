Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
25.02.2026
Мишустин рассказал о кредитах для улучшения жилищных условий
Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России
жилье, россия, москва, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф
Жилье, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Госдума РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Свыше 960 тысяч россиян в 2025 году воспользовались кредитами для улучшения жилищных условий, в основном семейной ипотекой, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Чтобы улучшить условия проживания, люди привлекают кредитные средства, чем только за год воспользовалось свыше 960 тысяч граждан. В основном, конечно, это семейная ипотека", – сказал он.
Семейная ипотека позволяет оформить кредит по льготной ставке 6% годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Первоначальный взнос – от 20%. Максимальный размер кредита – 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 миллионов рублей – для остальных регионов.
