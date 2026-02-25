https://ria.ru/20260225/epshteyn-2076697981.html
Нобелевский лауреат оставил пост в университете из-за связи с Эпштейном
Нобелевский лауреат оставил пост в университете из-за связи с Эпштейном - РИА Новости, 25.02.2026
Нобелевский лауреат оставил пост в университете из-за связи с Эпштейном
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел объявил об уходе с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
джеффри эпштейн
колумбийский университет
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел объявил об уходе с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в Колумбийском университете на фоне критики, связанной с его прежними контактами с финансистом Джеффри Эпштейном.
В опубликованном на сайте университета заявлении учёный сообщил, что намерен сосредоточиться на научной работе и преподавании в своей лаборатории. Он также заявил, что уведомил Медицинский институт Говарда Хьюза о решении сложить полномочия исследователя.
"Моя прежняя связь с Джеффри Эпштейном
была серьёзной ошибкой в оценке ситуации, о которой я глубоко сожалею. Я приношу извинения за подрыв доверия моих друзей, студентов и коллег", — говорится в заявлении Аксела. По его словам, сведения об ужасающем поведении" Эпштейна и причинённом им вреде делают его прошлые контакты с ним ещё более болезненными и непростительными.
При этом Аксел подчеркнул, что продолжит работу в лаборатории и останется профессором Колумбийского университета
, где преподаёт уже 53 года.