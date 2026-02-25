Нобелевский лауреат оставил пост в университете из-за связи с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел объявил об уходе с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в Колумбийском университете на фоне критики, связанной с его прежними контактами с финансистом Джеффри Эпштейном.

В опубликованном на сайте университета заявлении учёный сообщил, что намерен сосредоточиться на научной работе и преподавании в своей лаборатории. Он также заявил, что уведомил Медицинский институт Говарда Хьюза о решении сложить полномочия исследователя.