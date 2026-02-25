Рейтинг@Mail.ru
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова
Футбол
 
19:57 25.02.2026
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова
Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что защитник Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из...
футбол
владимир пономарев
пфк цска
уфа
илья агапов
https://ria.ru/20260225/transfery-2076504432.html
Новости
владимир пономарев, пфк цска, уфа, илья агапов
Футбол, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Уфа, Илья Агапов
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова

Пономарев: Агапова надо оштрафовать за задержание в алкогольном опьянении

Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что защитник Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, должен быть оштрафован на месячную зарплату за задержание в состоянии алкогольного опьянения.
По информации Life, прошедшей ночью футболист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Защитник не смог объяснить свое поведение и провел ночь в отделении.
«
"Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. Мы выпивали, но не хулиганили, приводов в полицию не было. Драки на футбольном поле были, но по пьянке ничего подобного не было. Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу. Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием", - сказал Пономарев.
В "Уфе" заявили, что клуб в курсе инцидента и проводит внутреннее расследование, назвав при этом трактовку событий со стороны СМИ порочащей репутацию спортсмена.
Константин Зырянов и Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Одноклубник Роналду и крутой капитан: топ-10 зимних трансферов в РПЛ
ФутболВладимир ПономаревПФК ЦСКАУфаИлья Агапов
 
