"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова
Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что защитник Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из...
2026-02-25T19:57:00+03:00
2026-02-25T19:57:00+03:00
2026-02-25T19:57:00+03:00
футбол
владимир пономарев
пфк цска
уфа
илья агапов
владимир пономарев, пфк цска, уфа, илья агапов
Футбол, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Уфа, Илья Агапов
"Разбалованы деньгами": Пономарев призвал наказать задержанного Агапова
Пономарев: Агапова надо оштрафовать за задержание в алкогольном опьянении
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что защитник Илья Агапов, который выступает в составе "Уфы" на правах аренды из московского ЦСКА, должен быть оштрафован на месячную зарплату за задержание в состоянии алкогольного опьянения.
По информации Life, прошедшей ночью футболист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в здание музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Защитник не смог объяснить свое поведение и провел ночь в отделении.
«
"Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. Мы выпивали, но не хулиганили, приводов в полицию не было. Драки на футбольном поле были, но по пьянке ничего подобного не было. Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу. Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием", - сказал Пономарев.
В "Уфе" заявили, что клуб в курсе инцидента и проводит внутреннее расследование, назвав при этом трактовку событий со стороны СМИ порочащей репутацию спортсмена.