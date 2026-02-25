Рейтинг@Mail.ru
В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым
Футбол
 
19:19 25.02.2026
В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым
В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым
Клуб футбольной Первой лиги "Уфа" объявил в своем Telegram-канале о внутреннем расследовании по поводу информации о задержании защитника Ильи Агапова... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым

В "Уфе" заявили, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию Агапова и клуба

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Клуб футбольной Первой лиги "Уфа" объявил в своем Telegram-канале о внутреннем расследовании по поводу информации о задержании защитника Ильи Агапова Росгвардией и назвал трактовку событий со стороны СМИ порочащей репутацию спортсмена.
Ранее Life сообщил о задержании Агапова в Уфе. Как отмечал источник, в ночь на 25 февраля футболист, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Защитник не смог объяснить свое поведение и провел ночь в отделении.
"Уфа" в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба. На данный момент клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как Илья вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона", - сообщается в заявлении "Уфы".
Агапову 25 лет. Он перешел в "Уфу" из ЦСКА на правах аренды в феврале. В первой половине текущего сезона Агапов выступал на правах аренды за тольяттинский "Акрон".
Джанлуку Престианни - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
УЕФА оставил в силе отстранение игрока "Бенфики" Престианни
Футбол
 
