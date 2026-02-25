В "Уфе" назвали неверной трактовку СМИ инцидента с Агаповым

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Клуб футбольной Первой лиги "Уфа" объявил в своем Telegram-канале о внутреннем расследовании по поводу информации о задержании защитника Ильи Агапова Росгвардией и назвал трактовку событий со стороны СМИ порочащей репутацию спортсмена.