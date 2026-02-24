СК установил личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала

"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сказала она.

Взрыв на площади Савеловского вокзала прогремел вскоре после полуночи. К автомобилю ДПС, дежурившему на площади, подошел мужчина, после чего сработало неизвестное взрывное устройство. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.