СК установил личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала
16:50 24.02.2026 (обновлено: 18:36 24.02.2026)
СК установил личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала
Момент подрыва машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве
Взрыв устроил 22-летний уроженец Можги из Удмуртии. По данным «Базы», парень испытывал финансовые проблемы. Однажды он пытался деньги в микрозаймовой организации, но ему отказали. Последнее время он проживал в Санкт-Петербурге и от туда приехал в Москву. Официальной причиной взрыва рядом с машиной ГАИ у Савеловского вокзала стал самоподрыв. Но по одной из версий следствия, перень был курьером и не знал, что находится в посылке, которую ему заказали отвезти в Москву. Всю дорогу по телефону его вели «заказчики», которыми были сотрудники украинских спецслужб. Оказавшись на площади у Савеловского вокзала курьер подошел к полицейским. После чего произошел взрыв. Назначена генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 🔥 BAZA в MAX 🔍 Прислать новость
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Мужчина, устроивший взрыв возле машины ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, оказался 22-летним уроженцем Удмуртии, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"В ходе следственных действий по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывных устройств в кратчайшие сроки установлена личность предполагаемого подозреваемого, погибшего на месте совершения преступления возле Савеловского вокзала. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики", — сказала она.
Петренко добавила, что 22 февраля подозреваемый выехал из Петербурга в Москву на поезде. Его маршрут на территории столичного региона уже установили, сейчас выясняются круг его общения и мотивы действий.
Взрыв на площади Савеловского вокзала прогремел вскоре после полуночи. К автомобилю ДПС, дежурившему на площади, подошел мужчина, после чего сработало неизвестное взрывное устройство. Один сотрудник ДПС и сам злоумышленник погибли на месте. Еще двое полицейских получили ранения, они находятся в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
