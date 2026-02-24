Рейтинг@Mail.ru
Подрыв автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала
10:27 24.02.2026
Подрыв автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала
Подрыв автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала
В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв — там подорвали машину ДПС. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.
2026
Новости
Подрыв автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв — там подорвали машину ДПС. Кадры с места происшествия — в фотоленте РИА Новости.
По данным МВД, около 0:05 мск к автомобилю Госавтоинспекции подошел человек, после чего взорвалось неизвестное устройство.

Один из полицейских погиб на месте, двое получили ранения.

Патрульный автомобиль серьезно поврежден: у него выбиты стекла и двери с багажником, а корпус деформирован.

Преступник также погиб при взрыве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками работают на месте происшествия. Детали установят судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

