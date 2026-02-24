В Узбекистане спасшего ребенка в Петербурге дворника назвали примером

ТАШКЕНТ, 24 фев – РИА Новости. Узбекистанец Хайрулло Ибадуллаев, спасший ребенка в Санкт-Петербурге, стал примером для своих сограждан, работающих в России, сообщает пресс-служба агентства миграции республики.
В экстренных службах Санкт-Петербурга сообщили РИА Новости 22 февраля, что дворник спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы. Позднее агентство миграции Узбекистана сообщило, что спасителем оказался гражданин республики Хайрулло Ибадуллаев.
"Ибадуллаев стал примером для наших соотечественников, находящихся в Российской Федерации... Большое вам спасибо за проявленное мужество, за то, что вы подняли имидж и авторитет граждан Республики Узбекистан, наших граждан, работающих за рубежом", - говорится в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Представители агентства ранее сообщили, что посетили дом Ибадуллаева в Кашкадарьинской области, а также предоставили ему авиабилет в Узбекистан после того, как он закончит лечение в больнице.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил Ибадуллаева, медалью "Жасорат" ("Мужество"). Мужчина также получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей и отправил деньги больному отцу.