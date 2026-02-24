Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ был молниеносным: удар возмездия российских ВС по неонацистам снес энергетику, склады оружия и командные пункты на всех участках фронта. Подробности операции — в материале РИА Новости.

Удар возмездия

Особенно громко было в Киеве, где на прошлых выходных прогремело несколько серий сильных взрывов в Запорожье, Кировограде, Полтаве, Николаеве.

Масштаб атаки был такой, что Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Украине после российского удара возмездия. Глава киевского режима также признал удары по объектам украинской энергетики.

"Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сводке МО.

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский в Берлине

"Фламинго" разлетелись

В результате атак ликвидировано несколько 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Богдана", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Вооруженные силы России поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине © AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине

Впрочем, распиаренные украинским ВПК "Фламинго" успешно сбивает российская ПВО. Об уничтожении пяти крылатых ракет большой дальности сообщило Минобороны России.

Точный залп на 20 километров

Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" атаковал командный пункт формирований ВСУ, оборудованный системой скрытых ходов сообщения, на Красноармейском направлении.

"По выявленному объекту с расстояния около 20 километров был произведен пуск 220-миллиметровых реактивных снарядов. В результате удара разрушены элементы инфраструктуры командного пункта, обрушены перекрытия и уничтожены скрытые ходы сообщения", — говорится на сайте Минобороны.

Контроль удара осуществлялся операторами БПЛА в режиме реального времени.

После успешного выполнения боевой задачи расчет сменил огневую позицию и спрятал боевую машину, минимизировав риск ответной атаки со стороны противника.

Авиация громит противника

Успешно действует в зоне СВО и наша авиация.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точный удар в ночное время суток по складу с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".

Атака была произведена по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Прекрасно выполнил боевую задачу и экипаж вертолета Ми-28НМ. Перед вылетом летчики получили информацию о расположении личного состава, бронированной техники и замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", затем авиационными ракетами по разведанным координатам было нанесено поражение целей.

Выполнив противоракетный маневр, вертолет вернулся на площадку вылета.

Дроны в щепки

Хорошо отработали по противнику и войска беспилотных систем.

Операторы дронов поразили вражеские укрепления, БПЛА и живую силу противника в Сумской области.

Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на Добропольском направлении.

Расчеты ударных дронов уничтожили тяжелые боевые БПЛА R-18, замаскированные укрытия, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, сообщает МО.

Бьет без промаха

Боевой расчет САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию подразделений противника.

"Получив координаты цели, расчет самоходного орудия в кратчайшие сроки выехал на позицию и открыл огонь. В результате прямого попадания 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к полному уничтожению бронемашины врага вместе с экипажем", — написали на сайте Минобороны.