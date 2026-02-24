Рейтинг@Mail.ru
Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
15:20 24.02.2026 (обновлено: 15:31 24.02.2026)
Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России - РИА Новости, 24.02.2026
Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России
Ответ был молниеносным: удар возмездия российских ВС по неонацистам снес энергетику, склады оружия и командные пункты на всех участках фронта. Подробности... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:20:00+03:00
2026-02-24T15:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147945_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_6ad592f14b38d6331f4f0eb4090659cf.jpg
Удар возмездия по бригаде Зеленского: какие цели поразили ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ответ был молниеносным: удар возмездия российских ВС по неонацистам снес энергетику, склады оружия и командные пункты на всех участках фронта. Подробности операции — в материале РИА Новости.

Удар возмездия

Особенно громко было в Киеве, где на прошлых выходных прогремело несколько серий сильных взрывов в Запорожье, Кировограде, Полтаве, Николаеве.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Масштаб атаки был такой, что Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Украине после российского удара возмездия. Глава киевского режима также признал удары по объектам украинской энергетики.
"Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сводке МО.
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине

"Фламинго" разлетелись

В результате атак ликвидировано несколько 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Богдана", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Вооруженные силы России поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS.
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракеты Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине
Впрочем, распиаренные украинским ВПК "Фламинго" успешно сбивает российская ПВО. Об уничтожении пяти крылатых ракет большой дальности сообщило Минобороны России.

Точный залп на 20 километров

Артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" атаковал командный пункт формирований ВСУ, оборудованный системой скрытых ходов сообщения, на Красноармейском направлении.
"По выявленному объекту с расстояния около 20 километров был произведен пуск 220-миллиметровых реактивных снарядов. В результате удара разрушены элементы инфраструктуры командного пункта, обрушены перекрытия и уничтожены скрытые ходы сообщения", — говорится на сайте Минобороны.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО
Контроль удара осуществлялся операторами БПЛА в режиме реального времени.
После успешного выполнения боевой задачи расчет сменил огневую позицию и спрятал боевую машину, минимизировав риск ответной атаки со стороны противника.

Авиация громит противника

Успешно действует в зоне СВО и наша авиация.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес точный удар в ночное время суток по складу с боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".
Атака была произведена по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Прекрасно выполнил боевую задачу и экипаж вертолета Ми-28НМ. Перед вылетом летчики получили информацию о расположении личного состава, бронированной техники и замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", затем авиационными ракетами по разведанным координатам было нанесено поражение целей.
Выполнив противоракетный маневр, вертолет вернулся на площадку вылета.

Дроны в щепки

Хорошо отработали по противнику и войска беспилотных систем.
Операторы дронов поразили вражеские укрепления, БПЛА и живую силу противника в Сумской области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на Добропольском направлении.
Расчеты ударных дронов уничтожили тяжелые боевые БПЛА R-18, замаскированные укрытия, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, сообщает МО.

Бьет без промаха

Боевой расчет САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию подразделений противника.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
"Получив координаты цели, расчет самоходного орудия в кратчайшие сроки выехал на позицию и открыл огонь. В результате прямого попадания 152-миллиметрового осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к полному уничтожению бронемашины врага вместе с экипажем", — написали на сайте Минобороны.
Как видим, российская армия продолжает наносить точные удары по противнику, неуклонно приближая выполнение всех планов СВО.
 
 
 
