Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.
Глава киевского режима также признал удары по объектам украинской энергетики.
Российская армия в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России за прошедшие сутки нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, все цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.