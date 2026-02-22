Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия - РИА Новости, 22.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 22.02.2026 (обновлено: 17:08 22.02.2026)
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2026
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия

Зеленский заявил об ударе ВС России по энергетике Украины

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Украине после российского удара возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, а также 297 дронов разных типов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"По утрам": стало известно, что Зеленский делает с фон дер Ляйен и Каллас
Вчера, 07:38
Глава киевского режима также признал удары по объектам украинской энергетики.
Российская армия в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России за прошедшие сутки нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Как уточнили в Минобороны, все цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
На Западе забили тревогу из-за удара по Украине с новой стороны
Вчера, 10:41
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
