В Киеве прогремели взрывы
2026-02-22T05:09:00+03:00
2026-02-22T05:09:00+03:00
2026-02-22T06:51:00+03:00
Новости
ru-RU
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве прогремели взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее стало известно о еще двух сериях взрывов.
Также сообщается о взрывах в Кировограде, Полтаве и Николаеве.
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.